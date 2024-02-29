Samanyolu Haber /Dünya / İsrail, Gazze'de yardım bekleyenleri vurdu: En az 104 ölü, 700 yaralı /29 Şubat 2024 17:00

İsrail, Gazze'de yardım bekleyenleri vurdu: En az 104 ölü, 700 yaralı

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, Nablusi Kavşağı yakınında insani yardım almayı bekleyenlerin İsrail tarafından vurulduğunu duyurdu.

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Gazze'deki hükümet, İsrail ordusunun kıtlığa sürüklediği Gazze'de insani yardım bekleyen Filistinlileri "kasıtlı, planlayarak ve soğukkanlılıkla öldürdüğünü" belirtti. Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan açıklamada, İsrail’in 146 gündür abluka ve saldırı altında tutarak kıtlığa sürüklediği Gazze kentinin güneyindeki Nablusi Kavşağı yakınında insani yardım almayı bekleyen yüzlerce Filistinliyi hedef alan saldırısına tepki gösterildi.

'ABD'Yİ VE ULUSLARARASI TOPLUMU SORUMLU TUTUYORUZ'
Gazete Duvar'da yer alan habere göre İsrail'in Gazze'nin kuzeyinde 700 bin kişiyi zorla aç bıraktığına vurgu yapılan açıklamada, "İşgalci İsrail ordusu, bu sabah Gazze kentinde bir lokma ekmeği bekleyen Filistinlilere yönelik gerçekleştirdiği korkunç katliamda 70'ten fazla kişi öldürüldü ve 250'den fazlası da yaralandı" ifadesi kullanıldı. Açıklamaya, "İsrail işgalinin aç bıraktığı sivillerin öldürülmesinden İsrail'i, ABD yönetimini, uluslararası toplumu ve uluslararası kuruluşları sorumlu tutuyoruz" sözleriyle devam edildi.

Sağlık Bakanlığı, bu açıklamadan sonra ölü sayısının 104'e, yaralı sayısının 700'e yükseldiğini bildirdi. 

İsrail ordusu ise, Gazze'den gelen saldırı açıklamasını yalanladı. Reuters'a konuşan ordu sözcüsü, "İsrail'in bölgede bombardıman yaptığına dair bir bilgi yok" dedi.

GAZZE'DE ÖLÜ SAYISI 30 BİNİ AŞTI
Öte yandan Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim'den bu yana devam eden İsrail saldırıları sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 30 bini aştığını duyurdu. Açıklamaya göre, Gazze'de en az 30 bin 35 kişi öldü ve 70 bin 457 kişi yaralandı.
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