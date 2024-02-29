Putin: Batı'yı vuracak silahlara sahibiz ama Avrupa'ya saldırmayacağız

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, parlamentonun alt kanadı Duma ile üst kanadı Federasyon Konseyi'nden oluşan Federal Meclis'te yıllık konuşmasını gerçekleştirdi. Batı'nın Rusya'nın Avrupa'ya 'saldırma' niyetinde olduğunu iddia ettiğini belirten Putin, Sputnik'in aktardığına göre şu ifadeleri kullandı:







"Yabancı ülkeler vurulması gereken 'hedefleri' kendileri seçiyor ve Ukrayna'ya asker göndermekten de bahsetmeye başladılar. Müdahalede bulunan ülkelerin karşılaşacakları sonuçlar çok trajik olacak. Onların topraklarındaki hedefleri vurabilecek silahlara sahibiz. Ama Batı, Rusya'nın Avrupa'ya saldıracağını söylüyor. Rusya Avrupa'ya saldırmayacak. Bu bir saçmalık. Bayağı yalan söylüyorlar."





'UZAYA NÜKLEER SİLAH GÖNDERMEYECEĞİZ'

Öte yandan Putin, Moskova'nın uzaya nükleer silah yerleştireceğine dair asılsız suçlamaların bulunduğunu, bunun bir 'aldatmaca' olduğunu söyledi. Rusya lideri, Tsirkon deniz bazlı hipersonik taarruz kompleksinin halihazırda muharebe sahasında kullanıldığını, bu sistemin halihazırda faal anımsatarak Sarmat kompleksinin de orduya teslim edildiğini ve yakında Sarmat sistemini de 'göstereceklerini' ifade etti.







'MÜDAHALECİLER İÇİN SONUÇLARI TRAJİK OLACAK'

Gazete Duvar'da yer alan habere göre Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un NATO ve AB ülkelerinin Ukrayna'ya asker göndermesini öngören teklifine yanıt veren Putin, "Ukrayna'ya NATO askeri birlikleri gönderme olasılığından bahsetmeye başladılar. Ancak biz, bir zamanlar ülkemizin topraklarına asker gönderenlerin akıbetini unutmadık" dedi. Putin sözlerine, "Artık olası müdahaleciler için bunun sonuçları çok daha trajik olacak. Topraklarındaki hedefleri vurabilecek silahlarımızın da olduğunu anlamalılar" açıklamasıyla devam etti.





'NATO'NUN GENİŞLEMESİNE KARŞI GÜÇLENMELİYİZ'

İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımına ilişkin de konuşan Putin, batı istikametindeki Rus askeri grubunun güçlendirilmesi gerektiğini belirtti: "NATO'nun şu anki doğuya genişleme hamlesi ve İsveç ile Finlandiya'nın İttifak'a dahil olması bağlamında oluşan tehditleri etkisiz hale getirmek için stratejik batı istikametindeki gruplarımızı ciddi şekilde güçlendirmemiz gerekiyor."