İsrail, Gazze'ye dönük saldırılar sürerken Türkiye'de 18 şirket kurdu

Türkiye İsrail ile ticari anlaşmalardan vazgeçmiyor. Anlaşmaların iptal edilmesi bir yana bir de yeni ticari ilişkiler geliştiriyor. İsrail'in saldırılar başladığı ilk beş ayda 18 şirketi Türkiye'de kurduğu ortaya çıktı.

İsrail’in Gazze'ye dönük saldırıları altıncı ayını geriye bıraktı. İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 33 bin 175’e yükseldi.

Türkiye’den de İsrail’in saldırılarına dönük tepkiler söz konusu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan her fırsatta İsrail'i soykırım yapmakla suçluyor. Ancak İsrail ile ticari anlaşmaları davam ettiriyor.

Geçtiğimiz gün “anlaşmalar iptal edilsin” diye sokağa çıkan ve protesto gösterilerinde bulunan onlarca kişi darbedilerek gözaltına alınmıştı. Ters kelepçeli gözaltı görüntülerinin yankısı sürerken, Türkiye’nin İsrail ile ticari ilişkilerine dair yeni bilgiler de devam etti.

Savaş devam ederken 18 şirket kuruldu

Kısa Dalga.net'in haberine göre İsrailli firmaların, saldırılar sürerken de Türkiye’ye gelip şirketler kurmaya devam ettikleri ortaya çıktı.





Şirket kuruluş ve kapanışlarının verilerini açıklayan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) kayıtlarına göre, Gazze saldırıları hazırlığı ve saldırı başladıktan sonra, Ekim – Kasım – Aralık 2023 ve bu yılın ilk 2 ayı itibariyle toplam 18 İsrail sermayeli şirket Türkiye’de kuruluş gerçekleştirdi.





TOBB kayıtlarına göre hareketin başladığı 2023 Ekim'inde 3 anonim, 3 de limited (Ltd) şirket kuruldu. Bunu İzleyen Aralık ayında ise 2 limited şirket daha kuruluş gerçekleştirdi. Bu yılın Ocak- Şubat aylarında ise 10 Ltd. şirket kuruldu. Yani saldırıların başladığı Ekim ayından bu yana 5 ayda 18 şirket kuruldu.





Toplam 505 şirket var ve değeri 431 milyon dolar

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın verilerine göre ise Türkiye’de İsrail sermayeli toplam 505 şirket var. Bunların bir kısmı Türkiyeli ortaklarla faaliyet gösteriyor. “Yabancı sermaye” listesinde bu firmaların 431 milyon dolarlık doğrudan yatırımları gözüküyor. Şirketlerin toplam değeri ise 431 milyon dolar...





Tablo şu şekilde:



