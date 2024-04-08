Samanyolu Haber /Gündem / Özgür Özel ameliyat oldu /08 Nisan 2024 00:24

Özgür Özel ameliyat oldu

Özel'in önceki gün de ses telleri nedeni ile operasyon geçirdiği belirtilmişti.

SHABER3.COM

Özel'in önceki gün de ses telleri nedeni ile operasyon geçirdiği belirtilmişti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel katarakt ameliyatı oldu. Özel'in gözüne mercek yerleştirildi

T24'ün haberine göre Özel'in katarakt ameliyatı olduğu ve daha iyi görmesi için gözüne mercek yerleştirdiği öğrenildi. Dünya Göz Hastanesi'ndeki ameliyatı CHP Ankara Milletvekili Murat Emir yaptı.

31 Mart yerel seçimlerinin ardından ilk yurt dışı seyahatini, önceki gün Romanya’nın başkenti Bükreş’e yapan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, seyahati öncesinde ses tellerinden operasyon geçirmişti.


Doktorları Özel'e sesini dinlendirmesini tavsiye etmişti.

CHP liderinin bu süre zarfında ses telleri ve gözünden olmak üzere iki operasyon geçirdiği öğrenildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Özgür Özel ameliyat oldu Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:30:16