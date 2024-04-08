Özgür Özel ameliyat oldu

Özel'in önceki gün de ses telleri nedeni ile operasyon geçirdiği belirtilmişti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel katarakt ameliyatı oldu. Özel'in gözüne mercek yerleştirildi





T24'ün haberine göre Özel'in katarakt ameliyatı olduğu ve daha iyi görmesi için gözüne mercek yerleştirdiği öğrenildi. Dünya Göz Hastanesi'ndeki ameliyatı CHP Ankara Milletvekili Murat Emir yaptı.





31 Mart yerel seçimlerinin ardından ilk yurt dışı seyahatini, önceki gün Romanya’nın başkenti Bükreş’e yapan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, seyahati öncesinde ses tellerinden operasyon geçirmişti.









Doktorları Özel'e sesini dinlendirmesini tavsiye etmişti.





CHP liderinin bu süre zarfında ses telleri ve gözünden olmak üzere iki operasyon geçirdiği öğrenildi.