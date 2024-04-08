MHP'den CHP'ye geçmişti: Seçim haftası 1 Milyonluk çerez almış...

31 Mart'taki seçimlerde CHP'nin kazandığı Manisa'da MHP'li başkan döneminde 26-29 Mart tarihleri arasında 416 milyon 587 bin TL ödeme yaptığı açıklandı. CHP'li Ferdi Zeyrek, görevi devraldıktan sonra belediyenin hesaplarında yaptıkları incelemelere ilişkin açıklama yaptı.

31 Mart yerel seçimlerinde CHP Ferdi Zeyrek ile Manisa Büyükşehir Belediyesi'ni kazanmıştı.





74 yıl sonra Manisa'da yönetime geçen CHP yüzde 57,26 oranında oy almıştı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen CHP'li Ferdi Zeyrek, görevi devraldıktan sonra belediyenin hesaplarında yaptıkları incelemelere ilişkin açıklama yaptı.





Manisa'nın Nabzı'na konuşan Zeyrek, MHP'li Cengiz Ergün yönetimindeki Manisa Bayakşehir Belediyesi'nin seçim haftası, 26-29 Mart 2024 tarihlerinde 416 milyon 587 bin TL ödeme yaptığını ifade etti.









Zeyrek "Kuruyemiş faturası 1 milyon TL, bayrak 1 milyon 300 bin TL gibi ve bunların hepsinin takipçisi olacağım. Halkımın parasını kimse yiyemez, yedirtmem de bunu. Gerekirse dimdik karşılarına her zaman duracağımı bilirler. O paranın savunucu olacağımdan kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.