Samanyolu Haber /Gündem / MHP'den CHP'ye geçmişti: Seçim haftası 1 Milyonluk çerez almış... /08 Nisan 2024 00:47

MHP'den CHP'ye geçmişti: Seçim haftası 1 Milyonluk çerez almış...

MHP'den CHP'ye geçmişti: Manisa Büyükşehir Belediyesi seçim haftası 416 milyon TL harcanmış

SHABER3.COM

31 Mart'taki seçimlerde CHP'nin kazandığı Manisa'da MHP'li başkan döneminde 26-29 Mart tarihleri arasında 416 milyon 587 bin TL ödeme yaptığı açıklandı. CHP'li Ferdi Zeyrek, görevi devraldıktan sonra belediyenin hesaplarında yaptıkları incelemelere ilişkin açıklama yaptı.
31 Mart yerel seçimlerinde CHP Ferdi Zeyrek ile Manisa Büyükşehir Belediyesi'ni kazanmıştı.

74 yıl sonra Manisa'da yönetime geçen CHP yüzde 57,26 oranında oy almıştı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen CHP'li Ferdi Zeyrek, görevi devraldıktan sonra belediyenin hesaplarında yaptıkları incelemelere ilişkin açıklama yaptı.

Manisa'nın Nabzı'na konuşan Zeyrek, MHP'li Cengiz Ergün yönetimindeki Manisa Bayakşehir Belediyesi'nin seçim haftası, 26-29 Mart 2024 tarihlerinde 416 milyon 587 bin TL ödeme yaptığını ifade etti.


Zeyrek "Kuruyemiş faturası 1 milyon TL, bayrak 1 milyon 300 bin TL gibi ve bunların hepsinin takipçisi olacağım. Halkımın parasını kimse yiyemez, yedirtmem de bunu. Gerekirse dimdik karşılarına her zaman duracağımı bilirler. O paranın savunucu olacağımdan kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber MHP'den CHP'ye geçmişti: Seçim haftası 1 Milyonluk çerez... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
02:28:31