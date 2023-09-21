Samanyolu Haber /Dünya / İsrail Golan Tepeleri'nden Suriye'yi vurdu /21 Eylül 2023 20:11

İsrail Golan Tepeleri'nden Suriye'yi vurdu

İsrail, işgali altındaki Golan Tepeleri'nden Suriye ordusunun kullandığı "iki geçici yapıyı" vurdu.

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DW Türkçe'de yer alan habere göre İsrail ordusu, işgali altındaki Golan Tepeleri yakınında Suriye ordusuna ait "iki geçici yapıyı" tankla vurduğunu duyurdu. Açıklamada binaların iki ülke arasında 1974 yılında imzalanan ve Yom Kippur Savaşı'na son veren ateşkes anlaşmasının ihlali olduğu belirtildi.

İsrail, Golan Tepeleri'ni 1967 yılındaki Altı Gün Savaşı sırasında Suriye'den alarak kendi egemenlik sahasına katmış ancak Birleşmiş Milletler bu toprakları İsrail toprağı olarak tanımamıştı.

Fransız haber ajansı AFP, İsrail tankları ve buldozerlerinin, iki ülke arasında imzalanan ateşkes anlaşmasına uygun olarak önce tampon bölgeye girdiğini bildirdi. Golan eteklerindeki Dürzi köyü Mecdal Şems'ten bakıldığında, sınırın öte yakasındaki binalardan duman yükseldiği görüldü. Binaların Suriye birlikleri ve müttefik milislerce gözlem mevkisi olarak kullanıldığı belirtiliyor. Suriye'de hükümet yanlısı Şam FM radyosu saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığını geçti.

İsrail bu saldırı öncesinde de Filistinli İslami Cihad grubuna bir SİHA saldırısı düzenledi. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi saldırıda iki kişinin öldüğünü duyurdu.
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