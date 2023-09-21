Matbaacılar sitesinde yangın: Bir kişi hayatını kaybetti

Sözcü'de yer alan habere göre Bağcılar’da 100. Yıl Mahallesi’nde bulunan Matbaacılar Sitesi’ndeki bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Saat 16.00 sıralarında gelen ihbar üzerine olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri yangını söndürme çalışmalarına başladı.



Yaklaşık 1 saat süren çalışma sonunda yangın büyümeden kontrol altına alınıp söndürüldü.



Binada bir çalışanın mahsur kaldığı öğrenildi. Olay yerine sevk edilen AFAD ve itfaiye ekipleri, mahsur kalan işçinin bulunması için çalışma başlattı. Arama sonucunda kayıp işçinin cansız bedenine ulaşıldı.



VALİLİKTEN AÇIKLAMA



Valilikten yapılan açıklamada, “Bağcılar İlçesi Yüzyıl Mahallesi Matbaacılar Sitesi’nde, içinde kimyasalların bulunduğu işyerinde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetmiş, bir itfaiye eri ise yaralanmıştır. Hastaneye kaldırılan itfaiye erinin hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Yangın kontrol altına alınmış olup soğutma çalışmaları devam etmektedir” denildi.