Samanyolu Haber /Gündem / Matbaacılar sitesinde yangın: Bir kişi hayatını kaybetti /21 Eylül 2023 20:06

Matbaacılar sitesinde yangın: Bir kişi hayatını kaybetti

İstanbul Bağcılar'da bulunan Matbaacılar Sitesi'nde saat 16.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri 1 saat süren çalışma sonunda yangın söndürdü. Ekipler yangında mahsur kaldığı öğrenilen bir kişinin cansız bedenine ulaştı.

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Sözcü'de yer alan habere göre Bağcılar’da 100. Yıl Mahallesi’nde bulunan Matbaacılar Sitesi’ndeki bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Saat 16.00 sıralarında gelen ihbar üzerine olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri yangını söndürme çalışmalarına başladı.

Yaklaşık 1 saat süren çalışma sonunda yangın büyümeden kontrol altına alınıp söndürüldü.

Binada bir çalışanın mahsur kaldığı öğrenildi. Olay yerine sevk edilen AFAD ve itfaiye ekipleri, mahsur kalan işçinin bulunması için çalışma başlattı. Arama sonucunda kayıp işçinin cansız bedenine ulaşıldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Valilikten yapılan açıklamada, “Bağcılar İlçesi Yüzyıl Mahallesi Matbaacılar Sitesi’nde, içinde kimyasalların bulunduğu işyerinde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetmiş, bir itfaiye eri ise yaralanmıştır. Hastaneye kaldırılan itfaiye erinin hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Yangın kontrol altına alınmış olup soğutma çalışmaları devam etmektedir” denildi.
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