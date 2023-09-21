Samanyolu Haber /Politika / CHP'nin sürpriz Ordu adayı hangi partiden? Çok tartışılacak iddia /21 Eylül 2023 19:35

CHP'nin sürpriz Ordu adayı hangi partiden? Çok tartışılacak iddia

CHP'ye yakın haber kaynakları Kılıçdaroğlu'nun, Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt’u aday göstermeyi planladığı iddia ediliyor.

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Yerel seçimlere birkaç ay kala partiler adaylarını yavaş yavaş açıklamaya başladı.

CHP, İstanbul ve Ankara adaylarını daha önce açıkladı. İttifaklara kapılarını kapattığını söyleyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de dün İzmir adayını kamuoyuna takdim etti.

En kritik hamlelerden biri ise yine CHP’den geldi. Yerel seçimler öncesi yeniden masa kurmaya çalışan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Demokrati Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt’u, Ordu Büyükşehir Belediye başkan adayı olarak açıklayacağı iddia ediliyor.

Halk TV’den Fırat Fıstık’ın haberine göre, Eylül ayı başında danışmanlar üzerinden bir görüşme gerçekleştirildi. Enginyurt’un adaylığı konusunda mutabakata varıldığı öne sürüldü.

Enginyurt, Temmuz ayında katıldığı bir televizyon programında “Beni aday yapın, seçim nasıl kazanılıyor görün” demişti.

“ADAY OLMAYI İSTERİM”

Konuyla ilgili Halk TV’ye konuşan Enginyurt, Kılıçdaroğlu ile doğrudan bir görüşme olmadığını söyledi ama adaylığa yeşil ışık yaktı.

“Ordu Büyükşehir Belediye başkanı olmayı isterim” diyen Enginyurt şöyle devam etti:

“Orduluyuz biz. Ordu’ya hizmet etmek isteriz. Öyle bir imkan doğarsa, fırsat doğarsa, Ordulu da layık görürse aday olurum. Olmayı da isterim.”

Enginyurt, sürece ve CHP’nin kongre takvimine vurgu yaparak “Ama biliyorsunuz, şu anda Cumhuriyet Halk Partisi’nin kongreleri var” dedi.

DAHA ÖNCE KAZANAMADI

Enginyurt 2014 yerel seçimlerinde MHP’den Ordu Büyükşehir Belediye başkan adayı olmuş fakat kazanamamıştı. 2019’da da AKP’nin adayı Hilmi Güler, yüzde 56 oy alarak belediye başkanı olmuştu.
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