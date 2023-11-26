Samanyolu Haber /Dünya / İsrail Ordusu, sivillerin Gazze'nin kuzeyine geçişine yasak koydu /26 Kasım 2023 12:11

İsrail Ordusu, sivillerin Gazze'nin kuzeyine geçişine yasak koydu

Gazze'nin kuzeyinin savaş alanı olduğunu belirten İsrail Ordusu, kuzeye sivil geçişini yasakladı.

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İsrail Ordusu, Gazze'nin güneyine göçe zorladığı 1 milyon 750 bin sivilin insani ara süresince evlerinin bulunduğu kuzey tarafına geçişine yasak getirdi. İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee X sosyal medya platformundan, Gazze'nin kuzeyinin savaş alanı olduğunu açıkladı.

Gerçek Gündem'in haberine göre "İsrail, Gazze Şeridi'nin güneyinden kuzeyine geçişe izin vermeyecektir" diyen Adraee, çatışmalara verilen insani ara süresini Gazzelilerin güneye geçmeleri için değerlendirmelerini istedi.

Adraee, İsrail'in işgal ettiği kentin kuzeyindeki sınıra bir kilometreden fazla yaklaşılmaması gerektiği uyarısıyla birlikte denize girmenin de yasak olduğunu kaydetti.

ATEŞKESTE NELER GELİŞTİ?
İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün insani ara verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmişti.

Uzlaşıya göre Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılması konusunda mutabakat sağlanmıştı.

Şu ana kadar abluka altındaki Gazze Şeridinden 26 İsrailli kadın, çocuk, İsrail hapishanelerinde tutuklu 78 Filistinli kadın ve çocuk esir serbest bırakıldı.
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