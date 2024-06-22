İsrail, Refah yakınlarındaki çadır kamplarını vurdu: 25 ölü, 50 yaralı

İsrail ordusu Cuma günü Refah kentinin kuzeyinde, yerlerinden edilmiş Filistinli sivillerin yaşadığı çadır kamplarını bombaladı. Gazze Sağlık Bakanlığı, saldırıda en az 25 kişinin öldüğünü, 50 kişinin yaralandığını açıkladı.



Refah'ta faaliyetlerini sürdüren Sivil Savunma adlı kuruluşun sözcüsü Ahmed Radwan, görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail'in çadırlarla çevrili kıyı bölgesini iki noktadan bombaladığını söyledi.



Saldırı, İsrail ordusunun göçe zorladığı Filistinlilerin gitmesini istediği, güvenli bölge olarak bilinen Mevasi'de düzenlendi.



İsrail daha önce de Akdeniz'e kıyısı bulunan ve kırsal bir bölge olan, son aylarda geniş çadır kamplarıyla dolmuş Mevasi'deki "insani bölge" olarak belirlenen yerleri bombalamıştı. İsrail ordusu, Sivil Savunma'nın paylaştığı koordinatlardaki saldırıların araştırıldığını açıkladı.



Birleşmiş Milletler'e (BM) göre Gazze'de hiçbir yer güvenli değil. Ailelerin yeterli gıda, su ya da tıbbi malzemelerden yoksun bir şekilde çadırlarda veya iç içe geçmiş apartmanlarda yaşam mücadelesi verdiği, insani koşulların vahim durumda olduğu biliniyor.



Refah yakınlarındaki çadır kamplarına düzenlenen saldırı, onlarca kişinin hayatını kaybettiği, ölümcül bir yangına yol açan ve uluslararası düzeyde tepkilere neden olan hava saldırısından üç hafta sonra gerçekleşti.



İsrail bu gibi saldırılarla Hamas militanlarını ve altyapılarını hedef aldığını ve bu sayede sivil ölümlerin en aza indirilmeye çalışıldığını söylüyor.



İsrail'in Hamas'a karşı yürüttüğü savaş dokuzuncu ayına girerken, İsrail'in Gazze'de sistematik bir yıkım kampanyası yürüttüğü ve sivillerin hayatını kaybettiği yönündeki uluslararası tepkiler de giderek artıyor.



İsrail ile Gazze Şeridi'ni yöneten Hamas arasındaki çatışmalar, 7 Ekim tarihinde tekrar alevlendi.



İsrail sınırını aşıp baskın yapan Hamas militanları, 7 Ekim'de düzenledikleri saldırıda çoğu sivil olmak üzere yaklaşık 1,200 kişiyi öldürdü ve 250 kadar kişiyi de rehin aldı. Bu rehinelerin yaklaşık yarısı, Kasım ayında bir hafta süren ateşkes sırasında İsrail tarafından tutulan Filistinli mahkumlarla takas edilerek serbest bırakıldı.



İsrail, BMGK'nın derhal ateşkes ilan edilmesini öngören kararına rağmen Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısından bu yana Gazze'ye yönelik saldırılarını ve sivil katliamlarını sürdürürken, uluslararası kınamalarla karşı karşıya kaldı.



Gazze'deki sağlık yetkililerine göre, 7 Ekim'den beri İsrail'in Gazze'de düzenlediği saldırılarda çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 37.100'den fazla Filistinli öldürüldü ve yaklaşık 84.700 kişi de yaralandı.



Harabeye dönüşen Gazze'nin pek çok bölgesinde gıdaya, temiz suya ve ilaca ulaşmak hala çok zor.



Güney Afrika'nın açtığı bir dava kapsamında İsrail, Uluslararası Adalet Divanı'nda soykırımla suçlanıyor.



Mahkeme, Başbakan Binyamin Netanyahu yönetiminin, 6 Mayıs tarihinde işgal edilmeden önce bir milyondan fazla Filistinlinin sığındığı güneydeki Refah kentindeki faaliyetlerini derhal durdurmasına hükmetmişti.