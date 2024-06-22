Samanyolu Haber /Gündem / Yattan havai fişek atıldı, ada kül oldu /22 Haziran 2024 13:07

Yattan havai fişek atıldı, ada kül oldu

Ege'deki dünyaca ünlü İdra (Hydra) Adası'nda bir yattan atılan havai fişek ormanlık alanda yangın çıkardı. Rüzgarın etkisi ile hızla büyüyen yangında bazı köyler boşaltıldı, adadaki askeri birlikler alarma geçti.

SHABER3.COM

Sözcü'den Yaşar Anter'in haberine göre Ege Denizi’ndeki dünyaca ünlü turistik İdra (Hydra) Adası'nda dün gece demirli bulunan bir yattan atılan havai fişek ormanlık alanda yangın çıkardı.

Yangına önce yatta eğlenen kişilerin müdahale ettiği ancak başarılı olamadığı ve Aggios Nikolaos bölgesindeki alevlerin rüzgarın etkisi ile hızla büyüdüğü belirtildi.

Adanın Bisti bölgesinde tek kalan çam ormanı tamamen küle dönerken sabaha kadar süren ve halen devam eden yangında bazı köyler ve oteller boşaltıldı. Adadaki askeri birlik alarma geçirildi.

Turistik adada kabus yaşatan yangının kontrol altına alınabilmesi için denizden, karadan ve havadan müdahalenin devam ettiği, Atina ve yakın adalardan sivil savunma ve ek itfaiye ekiplerinin gönderildiği belirtildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Yattan havai fişek atıldı, ada kül oldu Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:11:48