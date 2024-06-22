Yattan havai fişek atıldı, ada kül oldu

Sözcü'den Yaşar Anter'in haberine göre Ege Denizi’ndeki dünyaca ünlü turistik İdra (Hydra) Adası'nda dün gece demirli bulunan bir yattan atılan havai fişek ormanlık alanda yangın çıkardı.



Yangına önce yatta eğlenen kişilerin müdahale ettiği ancak başarılı olamadığı ve Aggios Nikolaos bölgesindeki alevlerin rüzgarın etkisi ile hızla büyüdüğü belirtildi.



Adanın Bisti bölgesinde tek kalan çam ormanı tamamen küle dönerken sabaha kadar süren ve halen devam eden yangında bazı köyler ve oteller boşaltıldı. Adadaki askeri birlik alarma geçirildi.



Turistik adada kabus yaşatan yangının kontrol altına alınabilmesi için denizden, karadan ve havadan müdahalenin devam ettiği, Atina ve yakın adalardan sivil savunma ve ek itfaiye ekiplerinin gönderildiği belirtildi.