Bahar Candan’ın da cezaevinde olmadığı ortaya çıktı: Ablası Nihal Candan paylaştı

Dolandırıcılık çetesine üye olduğu suçlamasıyla tutuklanan Candan kardeşlerden tahliye olan Nihal Candan, kardeşi Bahar Candan'ı ziyarete gitti.



Nihal Candan'ın paylaşımı ile birlikte, kardeşi Bahar Candan’ın ise cezaevinde kalmadığı anlaşıldı.



Moda programıyla ünlenen Nihal Candan ve Bahar Candan kardeşler 2023 Kasım ayında tutuklanmış, lüks yaşamlarıyla bilinen Candan Kardeşlerden Nihal Candan yemek yemediği için hayatı tehlikeye girmiş ve tahliye olmuştu.



Bu kez Bahar Candan’ın da cezaevinde olmadığı anlaşıldı.



'BURASI SENİN EVİN DEĞİL'



Ablası Nihal Candan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kardeşini kaldığı Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde ziyaret etti.



Candan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:



"Burası senin evin değil bir tanem. Az kaldı evine, ailene kavuşacaksın. Canım kardeşim, güçlü kardeşim. Dayanmak zorundayız ikimizde…"



KENDİNE ZARAR VERDİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ



Bahar Candan'ın, Silivri'de kaldığı cezaevinde kendini yaralayarak zarar verdiği iddia edilmişti. Hastaneye kaldırıldığı belirtilen Candan’ın tekrar cezaevine götürülüp götürülmediği ise bilinmiyordu.



NİHAL CANDAN TAHLİYE OLDU



Nihal Candan cezaevinde 'anoreksiya nevroza' adı verilen hastalığa yakalandı. 'Yemek yememe hastalığı' olarak da bilinen bu rahatsızlık nedeniyle 37 kiloya kadar düşen Nihal Candan, geçtiğimiz haftalarda tahliye edildi.



KARDEŞLERİ ERDOĞAN İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ



Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Tanıtım Programı’nda, bir kız öğrenci konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a koşarak sarıldı ve elini öptü. Erdoğan'ın o anlarda genç kızın söylediklerini uzun uzun dinlediği görülmüştü.



Erdoğan ile görüşen gencin, haklarında soruşturma başlatılan sosyal medya fenomenleri Bahar ve Nihal Candan’ın kardeşi Zeynep Su Candan olduğu ortaya çıkmıştı. Zeynep Su Candan’ın, Erdoğan’dan yardım istediği öğrenilmişti.