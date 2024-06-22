'Lübnan'ın yeni bir Gazze olmasını kaldıramayız'

Euronews'te yer alan habere göre Birleşmiş Milletler'in (BM) New York'taki genel merkezinde düzenlenen Güvenlik Konseyi'ne katılan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Cuma günü toplantıdan sonra kameraların karşısına geçti ve "Lübnan'ın yeni bir Gazze olmasını bölge ve dünya halklarının kaldıramayacağını" belirtti.



Guterres, İsrail ile Lübnan'ı birbirinden ayıran Mavi Hat'ta yaşanan gerilime dikkat çekerek, sorunların barışçıl yollarla çözülmesi gerektiği tavsiyesinde bulundu.



Guterres ayrıca, İsrail ve Lübnan Hizbullahı'nın topyekun savaş yaklaşıyormuş gibi söylem üretmesine dikkat çekti.



BM Genel Sekreteri, yanlış bir hesaplama veya aceleci bir hareketin neden olacağı tahmini bir felakete karşı tarafların, Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararını uygulama noktasında karşılıklı taahhütte bulunmalarını ve düşmanca tutumun derhal sona erdirilmesini istedi.



"Artık akıl ve mantıklı davranma zamanıdır" diyen Guterres, askeri gerilimin arttığı bir senaryoda Lübnan ve İsrail halklarının daha fazla acı çekeceğini, bölgenin daha fazla yıkıma uğrayacağını söyledi.



İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Salı günü yaptığı açıklamada, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) gerilimin tırmanmasını önleme çalışmalarına rağmen, Hizbullah ile topyekûn bir savaş kararının yakında alınabileceği uyarısında bulunmuştu.



Dışişleri Bakanı Katz, örgütün lideri Seyyid Hasan Nasrallah'ın Çinli ve Hintli şirketler tarafından işletilen Hayfa limanlarına zarar verme tehditlerinin ardından, "Hizbullah ve Lübnan'a karşı oyunun kurallarını değiştirmeye karar verme anına çok yaklaşıyoruz" demişti.



İsrail'in Gazze'yi işgali sonrası Lübnan Hizbullahı ile ülkenin kuzeyindeki Mavi Hat'ta yaşanan gerilimde bugüne dek Lübnan'da 313'ü Hizbullah üyesi olmak üzere 479 kişi, İsrail tarafında da 15 askeri personel ve 11 sivil hayatını kaybetti.



İsrail ile Gazze Şeridi'ni yöneten Hamas arasındaki çatışmalar, 7 Ekim tarihinde tekrar alevlendi.



İsrail sınırını aşıp baskın yapan Hamas militanları, 7 Ekim'de düzenledikleri saldırıda çoğu sivil olmak üzere yaklaşık 1,200 kişiyi öldürdü ve 250 kadar kişiyi de rehin aldı. Bu rehinelerin yaklaşık yarısı, Kasım ayında bir hafta süren ateşkes sırasında İsrail tarafından tutulan Filistinli mahkumlarla takas edilerek serbest bırakıldı.



İsrail, BMGK'nın derhal ateşkes ilan edilmesini öngören kararına rağmen Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısından bu yana Gazze'ye yönelik saldırılarını ve sivil katliamlarını sürdürürken, uluslararası kınamalarla karşı karşıya kaldı.



Gazze'deki sağlık yetkililerine göre, 7 Ekim'den beri İsrail'in Gazze'de düzenlediği saldırılarda çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 37.100'den fazla Filistinli öldürüldü ve yaklaşık 84.700 kişi de yaralandı.



Harabeye dönüşen Gazze'nin pek çok bölgesinde gıdaya, temiz suya ve ilaca ulaşmak hala çok zor.



Güney Afrika'nın açtığı bir dava kapsamında İsrail, Uluslararası Adalet Divanı'nda soykırımla suçlanıyor.



Mahkeme, Başbakan Binyamin Netanyahu yönetiminin, 6 Mayıs tarihinde işgal edilmeden önce bir milyondan fazla Filistinlinin sığındığı güneydeki Refah kentindeki faaliyetlerini derhal durdurmasına hükmetmişti.