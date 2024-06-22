Yangın felaketinde hasar tespiti sürüyor, bilanço ağırlaşıyor

Sözcü'den Özgür Cebe'nin haberine göre Diyarbakır’ın Çınar İlçesi ile Mardin’in Mazıdağı İlçesi arasında kalan Ağaçsever, Yazçiçeği, Köksalan ve Yücebağ Köyleri ile Mardin’in Mazıdağı İlçesi sınırındaki Şenyuva ve Yetkinler Köylerinde çıkan arazi yangınlarıyla ilgili Diyarbakır ve Mardin Valiliği'nce oluşturulan hasar tespit komisyonu 48 dereceyi bulan kavurucu sıcağa rağmen sahadaki çalışmalarını sürdürürken bilanço her geçen saat artıyor.



8 BİN 450 DÖNÜM ARAZİ KÜL OLDU



Sahada bilirkişi incelemesi yapan Tırım ve Orman İl Müdürlüklerinde görevli ziraat mmühendislerinin de yer aldığı ekiplerin iki ilçenin mülki sınırları dahilinde yürüttüğü tespitlere göre 66 kilometrekarelik alanı kapsayan 8 bin 450 dönüm verimli tarım arazilerinin yangında küle döndüğü, bunun 1600 dönümünün henüz hasadı tamamlanmamış buğday, mercimek, nohut, arpa ekili arazilerden oluştuğu belirlendi.



Yangın sonrasında rüzgârın yön değiştirmesiyle alevlerin bir anda geniş alanı kapsayarak kontrolden çıktığı sonucuna varıldı. Mazıdağı mülki sınırlarında yer alan 7 bin 450 dönümlük arazinin çıkan yangında küle döndüğü, bunun da 4500 dönümünün henüz hasadı yapılmamış tahıl ekili araziler olduğu, geri kalan 3 bin dönümün ise hasadı tamamlanmış araziler olduğu bildirildi.



587 HAYVAN TELEF OLDU



Çıkan yangında arazideki sulamayı sağlayan alt yapı sistemi ile elektrik tesisatlarının da kullanılamaz hale geldiği belirlendi. Yangının çıktığı esnada merada bulundukları için alevlerin ortasında kalan 587 küçükbaş hayvan ile tilki, sansar, çakal gibi yabani hayvanların da telef oldukları belirlendi.



ÇUKURLARA GÖMÜLDÜLER



Telef olan hayvanlar, aşırı kavurucu sıcakların da etkisiyle çevreye bulaşıcı hastalık ve kötü koku yayılmaması için iş makinelerinin da yardımıyla kazılan derin çukurlara atıldıktan sonra üzerleri dezenfektan dökülerek kapatıldı.



Ölmek üzere olan 350 küçük ve büyükbaş hayvan da sahiplerinin de rızasıyla kesime gönderildi. Yangında ileri derecede yanıklar oluşan bazı eşek, köpeklerde ölmek üzere oldukları için veteriner hekimler gözetiminde acı çekmemeleri için uyutuldu.



SAVCILIK ÇOK YÖNLÜ SORUŞTURUYOR



Sahadaki hasar tespitini sürdüren bilirkişi heyetinin yanı sıra Jandarma Kriminal ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin de yangının çıktığı bölgedeki delil toplama çalışmaları devam ediyor. Çınar Başsavcılığı'nın talimatıyla bölgeden geçen yüksek gerilim ve enerji nakil hatlarındaki kablo bağlantıları, bunların rutin periyodik bakımlarının yapılıp yapılmadığını, köylülerin iddialarını destekleyecek biçimde kabloların kopmasına bağlı olarak yangının çıkıp çıkmadığı iddiaları en ince ayrıntısına kadar soruşturmaya konu edildi.



JANDARMA KRİMİNAL VE BİLİRKİŞİ RAPORUYLA BELİRLENECEK



Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturmayı “Olası kastla veya bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak, sabotaj, kasten genel güvenliği tehlikeye sokmak, görevi ihmal ve görevi kötüye kullanmak, mala zarar vermek” suçlarından yürüten savcılık tüm delilleri topladıktan sonra suçlamalara maruz kalan ilgili kurumların görevlileri ile mağdurların ifadelerini alacak.



DEDAŞ DA DAHİL EDİLDİ



Yangının başından beri köylülerin suçlamalarıyla karşı karşıya kalan Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (DEDAŞ) ise açıklama üstüne açıklama yaparak suçlamaları reddetse de soruşturmaya dahil edildi. Alınacak bilirkişi raporuyla bölgede sık sık elektrik kesintileri olup olmadığı, voltaj sorunlarının yaşanıp yaşanmadığı ve enerji nakil hatları ile yüksek gerilim hatlarının en son ne zaman rutin bakım ve revizyonlarının yapıldığına dair tespit yapılacak.



Bu arada Şanlıurfa’da tedavisi yoğun bakım ünitesinde devam eden bir kişinin daha dün gece saatlerinde hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 12’ye yükseldi. 3’ü entübe durumda 5 köylünün ise Diyarbakır ve Şanlıurfa’daki yoğun bakım ünitelerinde tedavileri sürüyor.



