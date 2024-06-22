Samanyolu Haber /Dünya / Hastanede korkunç olay! Serumları musluk suyuyla değiştirdi: Çok sayıda hasta öldü /22 Haziran 2024 15:06

Hastanede korkunç olay! Serumları musluk suyuyla değiştirdi: Çok sayıda hasta öldü

Amerika Birleşik Devletleri'nin Oregon bölgesindeki bir hastanede çalışan 36 yaşındaki Dani Marie Schofield hastaların serumlarını çalarak yerine musluk suyu koydu. Hastaların çoğunda ciddi enfeksiyonlar gelişti ve 16'sı öldü.

SHABER3.COM

Mynet'te yer alan habere göre, Amerika Birleşik Devletleri'nin Oregon bölgesindeki bir hastanede çalışan 36 yaşındaki Dani Marie Schofield, hastaların serumlarını steril olmayan musluk suyuyla değiştirerek hastalara zarar verdiği iddiasıyla tutuklandı. Medford Polis Departmanına göre hastalar zaten savunmasız durumdaydı ve hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyorlardı.

44 hastanın serumunu değiştirdiği ifade edilen Schofield'in 16 hastanın ölümüne neden olduğu iddia edildi. The Oregonian/OregonLive'ın haberine göre Schofield, Cuma günü suçunu kabul etmedi ve şu anda 4 milyon dolarlık kefaletle tutuluyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Hastanede korkunç olay! Serumları musluk suyuyla değiştirdi:... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:30:33