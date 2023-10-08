İsrail, saldırı sonrası bölgenin tüm kontrolünü sağlamaya çalışıyor

Hamas, binlerce roketin atıldığı saldırılar esnasında Gazze'den İsrail'e geçti, çok sayıda asker ve sivili esir aldı.







BBC Türkçe'nin haberine göre "Aksa Tufanı" ismi verilen Hamas operasyonu sonrası İsrail ordusu “savaş durumu alarmı” ilan etti ve Gazze Şeridi'de saldırılar düzenledi. Gazzeli yetkililere göre, bu saldırılarda 20'si çocuk en az 256 kişi öldü, 1800'e yakın kişi de yaralandı.





İsrail ordusu, ülke güneyindeki 20 noktada kontrolü yeniden sağladığını, sekiz bölgede de çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı.





Lübnan tarafından da İsrail'e ateş açılırken, İsrailli yetkililer Hizbullah'ı "savaşa dahil olmamaları" yönünde uyardı ve top atışlarıyla cevap verdi.