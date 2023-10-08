Samanyolu Haber /Gündem / İsrail, saldırı sonrası bölgenin tüm kontrolünü sağlamaya çalışıyor /08 Ekim 2023 09:53

İsrail, saldırı sonrası bölgenin tüm kontrolünü sağlamaya çalışıyor

Hamas'ın İsrail'e karşı gerçekleştirdiği son yılların en büyük saldırısında en az 250 kişi hayatını kaybetti. İsrailli yetkililer 1400'den fazla kişinin de yaralandığını açıkladı. İsrail ordusu, bölgenin tüm kontrolünü sağlamaya çalışıyor.

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Hamas, binlerce roketin atıldığı saldırılar esnasında Gazze'den İsrail'e geçti, çok sayıda asker ve sivili esir aldı.

BBC Türkçe'nin haberine göre "Aksa Tufanı" ismi verilen Hamas operasyonu sonrası İsrail ordusu “savaş durumu alarmı” ilan etti ve Gazze Şeridi'de saldırılar düzenledi. Gazzeli yetkililere göre, bu saldırılarda 20'si çocuk en az 256 kişi öldü, 1800'e yakın kişi de yaralandı.

İsrail ordusu, ülke güneyindeki 20 noktada kontrolü yeniden sağladığını, sekiz bölgede de çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı.

Lübnan tarafından da İsrail'e ateş açılırken, İsrailli yetkililer Hizbullah'ı "savaşa dahil olmamaları" yönünde uyardı ve top atışlarıyla cevap verdi.
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