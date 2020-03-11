İsrail'de seçim zaferi Netanyahu'nun oldu

İsrail’de Başbakan Benyamin Netanyahu liderliğindeki Likud'un seçim zaferi kesinleşti. 2 Mart'ta yapılan genel seçimlerde Likud'un oy oranı yüzde 29,46 olurken parti İsrail parlamentosu Knesset’te 36 sandalye kazanmayı başardı. Benny Gantz liderliğindeki Mavi-Beyaz İttifak ise yüzde 26,59'luk oy oranıyla 33 sandalye çıkardı.







Başabaş bir seçim yarışı sürdüren her iki partinin de 120 sandalyeli parlamentoda salt çoğunluğu yakalayamadıkları da böylece kesinleşti. Likud’un koalisyon hükümetinde bulunan partilerle toplam sandalye sayısı ise 58'de kalıyor. İsrail'de siyaseti yine koalisyon hükümetinin oluşturulması için zorlu pazarlık görüşmeleri bekliyor. İsrail'de 2019 yılının nisan ve eylül aylarında iki kez seçimlere gidilmiş ancak seçim sonrasında koalisyon görüşmeleri başarısızlıkla sonuçlanmıştı.





Netanyahu'nun yargılanmasına da başlanacak





İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin’in 17 Mart tarihine kadar hükümet kurma görevini bir siyasetçiye vermesi gerekiyor. Aynı gün Başbakan Netanyahu'nun da rüşvet, yolsuzluk ve görevi kötüye kullanma suçlamalarından yargılanmasına başlanacak. Cumhurbaşkanı Rivlin çarşama günü tüm partilere yaptığı çağrıda "istikrarlı bir hükümet" kurulması için uzlaşma çağrısında bulundu.





Öte yandan Netanyahu, rakibi Gantz için koruma tedbirleri alınması talimatı verdi. İsrail iç istihbarat servisi Şin Bet internet ortamında cinayet tehditlerinin artması üzerine Gantz'a resmi koruma sağlanması tavsiyesinde bulunmuştu. Eski Genelkurmay Başkanı Gantz’ın Arap partilerinden oluşan Ortak Liste ile koalisyon kurmak istemesi İsrail’de sağcı radikallerin tepkisini çekmişti.