Samanyolu Haber /Dünya / İsrail'den Hizbullah'a tehdit: Savaşın bedeli felaket olur /15 Şubat 2024 21:42

İsrail'den Hizbullah'a tehdit: Savaşın bedeli felaket olur

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, olası bir savaşın bedelinin Lübnan ve Hizbullah için “felaket” olacağını söyledi. Gallant, “Beyrut’u ve başka yerleri vurabiliriz” dedi.

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İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsrail ordusunun, Lübnan'da Hizbullah'a yönelik saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gallant, İsrail ordusunun Hizbullah'a yönelik saldırılarını "onda bir" oranında artırdığını belirtti.

Olası bir savaşın bedelinin İsrail için ağır ancak Lübnan ve Hizbullah için ise felaket olacağını aktaran Gallant, halihazırda Lübnan semalarında uçan İsrail savaş uçaklarının, Lübnan'ın uzak bölgelerini vuracak kapasitede mühimmatla yüklü olduklarını vurguladı.

"BARIŞ İSTEYEN SAVAŞA HAZIRLANSIN"

"Barış isteyen savaşa hazırlansın" ifadesini kullanan Gallant, "Sınırın yalnızca 20 kilometre içerisini değil, 50 kilometre ötesini, Beyrut'u ve başka yerleri vurabiliriz" dedi.

Lübnan'da bir savaşa niyetlerinin olmadığının altını çizen Gallant, anlaşmaya varmak suretiyle İsrail'in kuzeyinde yerlerinden edilen İsrail vatandaşlarının evlerine dönüşünü temin etmeyi arzuladıklarını dile getirdi.

Gallant, "Ancak başka seçenek yoksa, (bölge sakinlerini) geri getirmek ve onlar için güvenliği sağlamak için harekete geçeceğiz" diye konuştu.

HİZBULLAH: ONLARCA FÜZE FIRLATILDI

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada da  İsrail'in dün Lübnan'ın Nebatiye kenti ile Savana beldesine düzenlediği saldırılara misilleme olarak İsrail'deki yerleşim birimine saldırı gerçekleştirildiği ifade edildi.

Açıklamada, İsrail'in kuzeyindeki Kiryat Şmona kentine onlarca katyuşa füzesi fırlatıldığı, Smake ve Merc askeri mevzilerinin de uygun silahlarla hedef alındığı kaydedildi.

BÖLGEDE TANSİYON YÜKSELİYOR

İsrail ordusu ile Hizbullah Hareketi arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan-İsrail sınırında karşılıklı çatışmalar yaşanıyor.

Çatışmalar nedeniyle Lübnan'da 86 bin, İsrail'de 100 bine yakın sivilin evlerini terk ederek yerinden olduğu belirtiliyor.

İsrail ordusu, dün Lübnan topraklarından Safed kentindeki askeri üsse düzenlenen saldırıya karşılık, Lübnan'ın güney bölgesine yönelik geniş bir hava saldırısı başlatmıştı.

İsrail ordusu ile Hizbullah Hareketi arasındaki çatışmalarda, 199 Hizbullah mensubu, 41 Lübnanlı sivil, 8 Emel Hareketi üyesi, 12 Hamas Hareketi mensubu, 12 İslami Cihad üyesi, 1'i asker 2 Lübnanlı güvenlik görevlisi, 6 İsrailli sivil ve 11 İsrail askeri öldürüldü.
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