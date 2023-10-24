Samanyolu Haber /Gündem / İsrail'den müfredat kararı: Greta Thunberg ders kitaplarından çıkartılıyor /24 Ekim 2023 14:35

İsrail'den müfredat kararı: Greta Thunberg ders kitaplarından çıkartılıyor

İsrail Eğitim Bakanlığı, Filistin'e destek açıklaması yapan iklim aktivisti Greta Thunberg'in isminin tüm ders kitaplarından çıkarılmasına karar verdi.

SHABER3.COM

İsrail, çevre aktivisti Greta Thunberg'i ders kitaplarından çıkartma kararı aldı. 

The Jerusalem Post'un aktardığına göre İsrail Eğitim Bakanlığı, Thunberg'in Filistin'e yönelik destek açıklamasının ardından Thunberg'in ders kitaplarında yer almayacağını açıkladı.

İsrail Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Hamas, aralarında çocuk, kadın ve yaşlıların da bulunduğu 1.400 masum İsraillinin öldürülmesinden sorumlu bir terör örgütüdür ve 200'den fazla kişiyi Gazze'ye kaçırmıştır" denildi.

Thunberg hakkında ise "Bu duruşu onu eğitimsel ve ahlaki bir rol model olmaktan alıkoymaktadır ve artık İsrailli öğrenciler için bir ilham kaynağı ve eğitmen olarak hizmet etmeye uygun değildir" ifadeleri kullanıldı.


 İsveçli çevre aktivisti Greta Thunberg, geçtiğimiz günlerde yaptığı Filistin’e destek için grev başlattıklarını duyurmuş, sosyal medya platformu X'ten "Bugün Filistin ve Gazze (Gazze Şeridi) ile dayanışma için grev yapıyoruz" paylaşımında bulunmuştu.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İsrail'den müfredat kararı: Greta Thunberg ders kitaplarından... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:17:09