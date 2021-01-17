İsrail'den sürpriz dolar hamlesi

Dünya piyasasında dolarla ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Bloomberg HT'de yer alan habere göre İsrail Merkez Bankası, sürpriz bir şekilde dolar alımı gerçekleştirdi.





Sürpriz alım sinyali bankanın rekora yakın seviyelerdeki şekeli düşürme ve sağlık krizinin ardından ekonomiyi destekleme konusundaki kararlılığını işaret ediyor.Bununla birlikte paritenin yönünü değiştirmek için yeterli olup olmadığını söylemek için henüz erken. Merkez bankacıları tarafından Perşembe günü yapılan açıklamada alımların geçen yılki 21.2 milyar dolardan artırılacağı belirtildi.





İsrail Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Andrew Abir açıklamanın ardından yapılan bir mülakatta, politika yapıcıların şekelin daha fazla değerlenmesini izlemeyeceklerine ilişkin güvence vermek istediğini söyledi.Faizlerin sıfıra yakın olduğu bir ortamda merkez bankası şekeli kontrol altına alabilmek için Döviz alımlarına güveniyorlar. Yeni politikanın paritenin yönünü değiştirme konusunda yeterli olup olmadığını zaman gösterecek.





Bank Leumi Le-Israel analisti David Reznik açıklamanın ardından kaleme aldığı notta, "Şekelin yükselişine neden olan unsurlar hala güçlü ve şekel güçlenmeye devam edebilir. Çünkü İsrail aşılama hızında dünyada lider" dedi.Ayrıca Abir, şekelin İsrail'in cari işlemler fazlası, doğrudan yabancı yatırımlar ve zayıf dolardan da destek bulduğunun altını çizdi.



