Samanyolu Haber /Dünya / İsrail'e kötü haber /20 Mart 2022 18:08

İsrail'e kötü haber

İsrail'in yıllardır Filistin'de sürdürdüğü zulümle ilgili olarak Hollanda'da bulunan Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin harekete geçtiği belirtildi.

SHABER3.COM

İsrail yönetiminin yıllardır Filistin toprakları üzerinde sürdürdüğü işgal ve saldırılarla ilgili yeni bir gelişme yaşandığı belirtildi.

Söz konusu gelişmeye göre Hollanda’nın Lahey kentinde bulunan Uluslararası Ceza Mahkemesi, Halkın Kurtuluş Partisi yönetimince yapılan suç duyurusunu incelemeye aldı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Hollanda’nın Lahey kentinde bulunan Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), İsrail’in Filistinlilere yönelik saldırısına ilişkin “Savaş suçu ve Soykırım suçu” işlediğine dair Halkın Kurtuluş Partisi’nin (HKP) suç duyurusunu işleme aldı.

HKP KONU LAHEY’E TAŞIMIŞTI

HKP MYK Üyesi Av. Doğan Erkan, 13 Mayıs 2021 tarihinde İsrail’in Mayıs ayında Filistin’deki saldırıları nedeniyle İsrail Devleti’nin, İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin’in, İsrail Başbakanı Netanyahu’nun, İsrail Savunma Bakanı Gantz’ın, İsrail Dışişleri Bakanı Aşkenazi’nin, İsrail İçişleri Bakanı Deri’nin “Savaş suçu ve Soykırım suçu” işlediğini savunarak konuyu Lahey’e götürmüştü.

UCM: SORUŞTURMA BAŞLATILMASI KARARI ALINMIŞTIR

Savcılık Ofisi’nden 17 Mart 2022 tarihinde gelen yanıtta, İsrail Devleti ve İsrail Devleti Yöneticileri hakkındaki suç duyurusunun incelemeye alındığı belirtildi. Savcılık başvuruyu UCM’nin yetki ve görevlerini belirleyen Roma Statüsü çerçevesinde değerlendirerek soruşturma açılıp açılmayacağına karar verecek. Savcılık, Halkın Kurtuluş Partisi’nin UCM’ye sunduğu bilgiler için de teşekkür etti.

Uluslararası Ceza Mahkemesi Savcılık Ofisi’nden Halkın Kurtuluş Partisi’ne gelen o yanıt:

“Sizin de muhtemelen bildiğiniz gibi Büro şu anda Filistin’deki durumu soruşturmaktadır. Savcı, Statü’nün 12(3) maddesi ve bu maddeden sonra gelen, mevcut duruma atıf yapan 13(a) ve 14’üncü maddeleri uyarınca Filistin’in [talebinin] kabulüne müteakip bir soruşturma başlatılmasına yönelik kararını 3 Mart 2021 tarihinde bildirmiştir. Roma Statüsü’nün şartlarının karşılandığından emin olunması için ek bilgilerin toplanması ve analiz yapılması, aynı zamanda durumun hukuki kapsamı çerçevesinde Birinci Derece Dairesi’nden özel bir yargılama talep edilmesinin ardından soruşturma başlatılması kararı alınmıştır. Bize sunduğunuz bilgiler için tarafınıza teşekkür ederiz. Bu bilgiler kendi topladığımız bilgilere eklenecek ve daha detaylı incelenmesi için ilgili personele iletilecektir.”
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