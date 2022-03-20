Samanyolu Haber /Teknoloji / Epic Games yönetimden Ukrayna'ya bağış kararı /20 Mart 2022 17:37

Epic Games yönetimden Ukrayna'ya bağış kararı

Rusya yönetiminin Ukrayna'ya karşı başlattığı askeri saldırı sürerken, farklı ülke ve sektörlerden Ukrayna'ya maddi yardımlar da gelmeye devam ediyor.

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Rusya yönetiminin başlattığı askeri saldırıların devam ettiği Ukrayna ile ilgili yeni bir gelişme yaşandığı belirtildi.

Epic Games, Fortnite oyun gelirlerini Ukrayna savaşında etkilenen insanlara bağışlayacağını açıkladı. Bağış, 20 Mart 2022 ile 3 Nisan 2022 tarihleri arasındaki tüm gelirler ile yapılacak.

Bağışlar, 20 Mart 2022 tarihinden 3 Nisan 2022 tarihine kadar olan satın alımlarla yapılacak.

Epic Games'in Fortnite twitter hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"Epic, 20 Mart 2022'tan 3 Nisan 2022'ye kadar olan tüm Fortnite gelirlerini Ukrayna'daki savaştan etkilenen insanlar için insani yardıma adadı."
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