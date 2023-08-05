Samanyolu Haber /Dünya / İsrail'in başkenti Tel Aviv'de silahlı saldırı /05 Ağustos 2023 21:43

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de silahlı saldırı

İsrail'in Tel Aviv kentinde düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi ağır yaralandı. İsrail polisi, saldırganın olay yerinde yakınında öldürüldüğünü duyurdu.

SHABER3.COM

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişinin ağır şekilde yaralandığı, saldırganın ise öldürüldüğü açıklandı.
Gazete Duvar'da yer alan habere göre, İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı'ndan yapılan açıklamada, Tel Aviv'deki Montefiore Caddesi'nde düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişinin ağır şekilde yaralandığı belirtildi.

İsrail polis sözcülüğünden yapılan açıklamada ise saldırının şüphelisinin olay yeri yakınındaki güvenlik görevlilerince vurularak öldürüldüğü ifade edildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İsrail'in başkenti Tel Aviv'de silahlı saldırı Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:29:10