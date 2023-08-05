İsrail'in başkenti Tel Aviv'de silahlı saldırı

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişinin ağır şekilde yaralandığı, saldırganın ise öldürüldüğü açıklandı.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı'ndan yapılan açıklamada, Tel Aviv'deki Montefiore Caddesi'nde düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişinin ağır şekilde yaralandığı belirtildi.



İsrail polis sözcülüğünden yapılan açıklamada ise saldırının şüphelisinin olay yeri yakınındaki güvenlik görevlilerince vurularak öldürüldüğü ifade edildi.