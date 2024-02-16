İsrail'in Lübnan'a yönelik hava saldırılarında 5'i çocuk 10 ölü

Fadlallah: Düşman, bu suçların bedelini ödeyecek

İran destekli Hizbullah'ın önde gelen siyasi isimlerinden olan Hasan Fadlallah, cenaze merasiminde Reuters'a yaptığı açıklamada, "Düşman, bu suçların bedelini ödeyecek. Hizbullah, halkını savunmak için meşru bir hakka sahip." dedi.

Lübnan merkezli Hizbullah'ın önde gelen siyasi isimlerinden Hasan Fadlallah, bir kadın ile iki çocuğunun cenaze merasiminde yaptığı açıklamada, İsrail saldırısına atıfla, "Düşman, bu suçların bedelini ödeyecek. Hizbullah, halkını savunmak için meşru bir hakka sahip." dedi.Hizbullah, Lübnan'ın güneyinde beşi çocuk 10 sivilin ölmesi nedeniyle İsrail'in "bedel ödeyeceği" açıklamasında bulundu.Lübnan-İsrail sınırında son dört aydır düşük profilli bir çatışma durumu hakim. Ancak dün ve bugünkü İsrail saldırılarında meydana gelen sivil ölümleri, son dört ayın en kanlı can kaybı oldu.Birleşmiş Milletler, "tehlikeli tırmanış" olarak nitelendirdiği gidişatın durdurulması çağrısında bulundu.BM, Gazze'deki savaşa paralel olarak gelişen ve Hizbullah ile İsrail arasında geniş kapsamlı bir savaş durumunu körükleyen çatışmadan duyduğu endişeyi dile getirdi.İsrail ordusu, Hizbullah'ın seçkin savaşçılarından oluşan "Rıdvan" güçlerinin bir komutanını, bir başka Hizbullah komutanını ve bir başka grup üyesini sınıra yakın Nebatiye kentinde gerçekleştirdiği "hassas bir hava saldırısında" öldürdüğünü duyurdu. İsrail ordusunun açıklamasında sivil ölümlerinden bahsedilmedi.Hizbullah da üç üyesinin öldürüldüğünü teyit etti ancak bu kişilerin komutan seviyesinde olduklarına dair detay vermedi.Lübnan merkezli kaynaklara göre sivillerden yedisi Nebatiye'de İsrail'in, Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırıda çok katlı bir binanın isabet alması sonucu hayatını kaybetti.Aynı kaynaklara göre ölenler aynı ailedendi ve aralarında üç de çocuk bulunuyordu.Bir gün öncesinde ise sınırda yer alan el Savana köyünde düzenlenen bir başka İsrail saldırısında bir kadın ile iki çocuğu öldürüldü. Anne ve iki çocuğu bugün düzenlenen cenaze töreni ile toprağa verildi.Cenaze merasimini takip eden gazetecilere göre, çocukların yeşil kefene sarılı bedenleri çok küçüktü ki, taziyeye gelenlerin görmesi için konuldukları plastik sandalyeye kolayca sığdılar.Hizbullah'ın tutumuna vakıf bir kaynak ise, Nabatiye'de yapılan saldırının bir tırmanışa işaret ettiğini belirtti.Ancak sınırda durumun, taraflar arasında yazılı olmayan "angajman kuralları" gereği sakin olduğunu söyledi.Beyrut merkezli düşünce kuruluşu Carnegie Orta Doğu Merkezi'nden Mohanad Hac Ali, "İsrail, angajman kurallarının sınırlarını test ediyor gibi görünüyor, Hizbullah da bunu mümkün olduğunca sınırlı tutmak istediği sinyalini veriyor." değerlendirmesinde bulundu.İsrail Hükümet Sözcüsü Avi Hyman, "İsrail'in, Hizbullah'a mesajı her zaman olmuştur ve olacaktır; 'Bizi sınamayın'. Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın da dediği gibi, Gazze'de Hamas'a yaptıklarımızı Lübnan'da da kopyala yapıştır yaparız." şeklinde konuştu.