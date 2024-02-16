İngiltere'nin Kıbrıs'taki 'ölüm üsleri' yeniden tartışma konusu oldu

'Sömürgecilikten arta kalanlar'





"Üsleri insani yardım için kullanıyoruz"

İngiltere Savunma Bakanlığı sözcüsü Euronews'e yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Kıbrıs İngiliz Kuvvetleri, Gazze'ye yardım götürmek için deniz yollarını takip etmek gibi insani yardım ve afet yardım operasyonlarını desteklemede hayati bir rol oynuyor.

"Sömürge olarak görülüyor"



