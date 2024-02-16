İngiltere ekonomisinen kötü haber

GSYH'deki düşüşün nedeni ne?

Geçen yılın son çeyreğinde görülen daralma temel olarak hizmet sektörünün yüzde 0,2 gerilemesinden kaynaklandı. Sanayi üretimi yüzde 1 gerilerken inşaat üretimi de yüzde 1,3 düştü.

Durgunluk İngiltere için ne anlama geliyor?





İngiltere ekonomisi 2023 yılının dördüncü çeyreğinde resesyona girdi.Ulusal İstatistik Ofisi'nin açıkladığı verilere göre, geçen yılın son üç ayında gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) beklentilerden daha kötü bir performans sergileyerek bir önceki döneme göre yüzde 0,3 geriledi. GSYİH'nin üçüncü çeyrekte de yüzde 0,1 azalmış olması nedeniyle üst üste iki çeyrekte daralan İngiltere ekonomisi teknik resesyona girmiş oldu.Dördüncü çeyrekte GSYH önceki yılın aynı dönemine göre de yüzde 0,2 azaldı. Bu, 2021'den bu yana ilk düşüş oldu. 2023 yılının tamamında ise ekonomi sadece yüzde 0,1 büyüyebildi.Teknik resesyonun resmi bir tanımı olmamasına rağmen, bir ekonominin genellikle iki çeyrek üst üste negatif büyüme göstermesinin ardından resesyona girdiği kabul ediliyor.İhracat yüzde 2,9 düşerken, hane halkı harcamaları daha yavaş bir hızda azalarak yüzde 0,1'e geriledi. İthalat da yüzde 0,8 düştü.İngiliz ekonomisi resesyona daha yeni girmiş olsa da, İngiltere Merkez Bankası'nın faiz oranlarını yazdan önce düşürmeyi düşünüp düşünmeyeceği spekülasyonları başladı bile. Bununla birlikte, merkez bankasının uzun vadeli enflasyonu kontrol altına almak için kısa vadeli büyümeden vazgeçmeye istekli olabileceğine inananlar da mevcut.Finansal hizmetler firması Ebury'nin piyasa stratejisi başkanı Matthew Ryan, "Yatırımcılar, politika yapıcılar kısa vadeli büyümeyi desteklemekten çok İngiltere'deki enflasyonu düşürmeye odaklandıklarından, hafif bir durgunluğun henüz para politikası kurulunu faizleri düşürmek için teşvik etmeye yeterli olacağına ikna olmadılar. İlk faiz indiriminin haziran toplantısından önce olmayacağını düşünmeye devam ediyorlar." dedi.