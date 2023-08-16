Samanyolu Haber /Gündem / İsrailliler Alman vatandaşlığına geçmek istiyor /16 Ağustos 2023 00:34

İsrailliler Alman vatandaşlığına geçmek istiyor

İsrailliler aşırı sağın yükseldiği bir dönemde Alman vatandaşlığına geçmek istiyor

SHABER3.COM

İstatistiklere göre, 3 bin 700 İsrailli geçtiğimiz yıl Alman vatandaşlığı aldı. İsrail vatandaşı olup da Almanya'da yaşayan kişi sayısı 14 binden fazla.

Euronews'in haberine göre Başbakan Binyamin Netanyahu'nun yeniden seçilmesinin ardından Alman vatandaşlığı almak isteyen İsraillerin sayısı artıyor.

Öte yandan Almanya'da aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisi anketlerde rekor oranlara ulaşmış durumda.

İsrail'deki şirketler, Alman vatandaşlığına geçmek isteyenlerin sayısının son dönemde büyük bir artış gösterdiğini açıkladı.


İstatistiklere göre, 3 bin 700 İsrailli geçtiğimiz yıl Alman vatandaşlığı aldı. İsrail vatandaşı olup da Almanya'da yaşayan kişi sayısı 14 binden fazla. 

Ancak İsrailliler için Almanya'da yaşam bazı zorlukları da beraberinde getiriyor. 

Alman polisi, geçtiğimiz günlerde telefonda İbranice konuşan bir kişinin saldırıya uğradığını bildirdi. Saldırının anti-semitik motifler taşıyıp taşımadığı araştırılıyor. 

Bu saldırı, AfD'nin anketlerde yükselişe geçtiği bir dönemde geldi. Anketlere göre AfD şu an Almanya'nın en popüler ikinci partisi. Parti haziran ayında ilk kez bölgesel bir seçim kazandı.

Geçmişte AfD'li bir politikacı Berlin'deki Holokost anıtını bir "utanç anıtı" olarak nitelendirmişti.

Yazar Tomer Dotan-Dreyfus, ülkesinden Almanya'ya göçen ve sayıları giderek artan İsraillilerden biri. Başbakan Binyamin Netanyahu'nun politikalarına karşı olduğu için 2011 yılında İsrail'i terk etti.

Tomar'a göre Netanyahu'nun yeniden seçilmesi ve büyük protestolara yol açan yargı reformları, İsraillileri Netanyahu'nun izinden gitmeyi düşünmeye itiyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İsrailliler Alman vatandaşlığına geçmek istiyor Sonraki Haber >>

Kılıçdaroğlu seçmene Bozkurt selamı verdi

Kılıçdaroğlu seçmene Bozkurt selamı verdi

Erdoğan canlı yayında fenalaştı, apar topar reklama gidildi

Erdoğan canlı yayında fenalaştı, apar topar reklama gidildi

Erdoğan'dan engelli öğretmen adayına şok sözler!

Erdoğan'dan engelli öğretmen adayına şok sözler!

ABD'de 'mekanik ejderha' gösteri sırasında alev aldı

ABD'de 'mekanik ejderha' gösteri sırasında alev aldı

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Ali Koç'tan kendisine seslenen depremzedeye fırça

Ali Koç'tan kendisine seslenen depremzedeye fırça

Soylu'nun mitingine katılanların sayısı gündem oldu

Soylu'nun mitingine katılanların sayısı gündem oldu

Kılıçdaroğlu'ndan "Yiğitlerim" videosu

Kılıçdaroğlu'ndan

Nizamiye’de renkli Ramazan

Nizamiye’de renkli Ramazan

Norveç Başbakanı Hizmet Hareketi gönüllüleri ile bayramlaştı

Norveç Başbakanı Hizmet Hareketi gönüllüleri ile bayramlaştı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:42:55