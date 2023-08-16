İsrailliler Alman vatandaşlığına geçmek istiyor

İstatistiklere göre, 3 bin 700 İsrailli geçtiğimiz yıl Alman vatandaşlığı aldı. İsrail vatandaşı olup da Almanya'da yaşayan kişi sayısı 14 binden fazla.





Euronews'in haberine göre Başbakan Binyamin Netanyahu'nun yeniden seçilmesinin ardından Alman vatandaşlığı almak isteyen İsraillerin sayısı artıyor.





Öte yandan Almanya'da aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisi anketlerde rekor oranlara ulaşmış durumda.





İsrail'deki şirketler, Alman vatandaşlığına geçmek isteyenlerin sayısının son dönemde büyük bir artış gösterdiğini açıkladı.









İstatistiklere göre, 3 bin 700 İsrailli geçtiğimiz yıl Alman vatandaşlığı aldı. İsrail vatandaşı olup da Almanya'da yaşayan kişi sayısı 14 binden fazla.





Ancak İsrailliler için Almanya'da yaşam bazı zorlukları da beraberinde getiriyor.





Alman polisi, geçtiğimiz günlerde telefonda İbranice konuşan bir kişinin saldırıya uğradığını bildirdi. Saldırının anti-semitik motifler taşıyıp taşımadığı araştırılıyor.





Bu saldırı, AfD'nin anketlerde yükselişe geçtiği bir dönemde geldi. Anketlere göre AfD şu an Almanya'nın en popüler ikinci partisi. Parti haziran ayında ilk kez bölgesel bir seçim kazandı.





Geçmişte AfD'li bir politikacı Berlin'deki Holokost anıtını bir "utanç anıtı" olarak nitelendirmişti.





Yazar Tomer Dotan-Dreyfus, ülkesinden Almanya'ya göçen ve sayıları giderek artan İsraillilerden biri. Başbakan Binyamin Netanyahu'nun politikalarına karşı olduğu için 2011 yılında İsrail'i terk etti.





Tomar'a göre Netanyahu'nun yeniden seçilmesi ve büyük protestolara yol açan yargı reformları, İsraillileri Netanyahu'nun izinden gitmeyi düşünmeye itiyor.