İşsiz vatandaş benzin döküp canına kıymak istedi!

Ankara’da bir yurttaş, yaşadığı ekonomik problemler nedeniyle intihar girişiminde bulundu.





Korona Dayanışma Portalı’nın aktardığına göre, Çankaya Belediyesi önünde elindeki benzin bidonunu üzerine döken yurttaş, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenerek, “Adalet bu mu? Ben tek başıma sokakta yaşıyorum, hırsızlık yapmıyorum. Adalet bu mu?” ifadelerini kullandı





İşsizlik ve yoksulluk nedeniyle intihar girişiminde bulunan yurttaşın, eylemden vazgeçtiği ve polis tarafından götürüldüğü öğrenildi.