İstanbul adayı AKP kulislerinden sızdı: İşte o isim

MHP ile 30 büyükşehir ve 29 ilde ittifak yapacak AKP, 2019’un “rövanşını” alma hesabı yaptığı İstanbul için özel bir çalışma yürüttü. Erdoğan, dün AKP Genel Merkezi’nde, aday belirleme komisyonu toplantısı öncesinde gazetecilerin sorusu üzerine, İstanbul adaylarını, 7 Ocak Pazar günü, Ankara adayını ise 15 Ocak pazartesi günü açıklayacaklarını duyurdu.
AKP kulisleri: O isim Murat Kurum
Erdoğan, İstanbul için isim açıklamadı ve adayı Pazar günü açıklayacaklarını duyurması, parti kulislerini hareketlendirdi.
AKP kulislerine, Erdoğan’ın Pazar günü İBB adayı olarak açıklayacağı ismin eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum olduğu bilgisi yayıldı.
Kurum, AKP’nin, Erdoğan’ın katılımıyla, 18 Aralık’ta yapılan “temayül yoklaması”nda, en çok tercih edilen 5 isimden biriydi.
AKP’nin temayül yoklamasında Kurum’un yanı sıra, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, eski Ulaştırma Bakanı ve Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu ile Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergun ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, en çok tercih edilen ilk 5 isim olmuştu.
Erdoğan’ın, kamuoyu anketlerini ve seçim kampanyasını da dikkate alarak, tercihin Kurum’dan yana kullandığı belirtiliyor.
İktidar partisi kaynakları, İstanbul’da seçim kampanyasını kentsel dönüşüm ve depremin zararlarına karşı alınacak önlemler üzerine oturtacağı belirtilen Erdoğan’ın, TOKİ deneyimi olan ve uzun süre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yapan Kurum’u tercih ettiği yorumu yapılıyor. Son anda bir değişiklik olmazsa, Pazar günü açıklanacak ismin de Kurum olacağı dile getiriliyor.
30 dolayında il açıklanabilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pazar günü Haliç Kongre Merkezi’nde İstanbul büyükşehir belediye başkanı adayının yanı sıra, adaylarının “yarıya yakınını açıklayacaklarını” söyledi.
AKP kaynakları Pazar günü İstanbul’un dışında, 30 dolayındaki ilin belediye başkan adaylarının da açıklanabileceğini ifade ediyor.
İstanbul ilçe adaylarının ise büyükşehir belediye başkan adayının da görüşü alınarak, bir sonraki tanıtım toplantısında kamuoyuna açıklanabileceği konuşuluyor.
Parti Sözcüsü Ömer Çelik de yaptığı açıklamada, aday açıklama takvimlerinde bir aksama olmadığını belirtirken, Pazar günü “İstanbul ve İstanbul’a mücavir illerin açıklanacağını” söyledi.
Ankara’da Altınok ismi önde
Erdoğan partisinin seçim beyannamesi ile Ankara adayını 15 Ocak’ta Ankara’da açıklayacaklarını duyurdu.
Ankara’da, MHP ile ittifak yapılan yerlerin de açıklanması bekleniyor. AKP kulislerinde Ankara adayı olarak ise Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ismi öne çıkıyor. Ancak bu konuda Erdoğan’ın henüz kesin kararını vermediği de belirtiliyor.