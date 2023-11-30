İstanbul’da şiddetli yağış ve fırtına: Binaya yıldırım düştü

İstanbul’da aralıksız devam eden fırtına ve sağanak yağış dolayısıyla şehrin bazı noktalarında hasarlar meydana geldi.



Fatih Binbindirek Mahallesi Peykhane Sokağı’ndaki tarihi bir binada kısmi çökme meydana geldi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri binanın etrafında önlem alırken içeride birilerinin kalmış olma ihtimaline karşı köpeklerle arama yaptı.



Sarıyer’de etkili olan sağanak nedeniyle pazar alanını su bastı, esnaf zarara uğradı. Ayazağa Mahallesi Hadım Koruyolu Caddesi şiddetli yağış nedeniyle adete göle döndü.



Rögarların tıkanması ve yollardaki su birikintilerinden dolayı pazarcıların tablası sular altında kaldı.



Avcılar'da iki bina arasındaki istinat duvarı gürültü ile çöktü. Duvar 6 katlı binanın en alt katındaki boşluğa yıkılırken olayda ölen ya da yaralanan olmadı.



Fırtına sırasında Kadıköy Fenerbahçe Mahallesi Alageyik Sokak’ta bulunan 14 katlı metruk binanın çatısına saat 18.00 sıralarında yıldırım düştü.



Eyüpsultan Dolapdere Mahallesi Gamze Sokağı’nda meydana gelen toprak kayması sırasında bir evin duvarı yıkıldı. Toprak, evin banyo ve mutfak kısmını yıkarak içeriye doldu.



Küçükçekmece ve Bakırköy'de de caddeleri su bastı. Bakırköy'de bazı sürücüler, araçlarının zarar görmesini önlemek için kaldırımdan gitmeyi tercih etti.