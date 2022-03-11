Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul için 'Cumartesi'ye dikkat' uyarısı /11 Mart 2022 21:27

İstanbul için 'Cumartesi'ye dikkat' uyarısı

İstanbul da dahil birçok bölgede etkili olan kar yağışının mega kentte Cumartesi günü şiddetini artırması bekleniyor.

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Evrensel'de yer alan habere göre İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) karın etkisi altındaki İstanbul'daki gelişmeleri aktardı. İmamoğlu, cumartesi günü beklenen yoğun kar yağışına ilişkin İstanbulluları uyardı.

İmamoğlu yaptığı açıklamada "Toplu taşımada raylı sistemler gece 02.00'ye kadar İETT hatlarımız gece 00.00'a kadar devam edecektir. Şehir hatlarında aksaklıklar olabiliyor" dedi.

İBB Başkanı, "Bugün yağış devam edecek belli aralıklarla dönem dönem durmuş olması vatandaşlarımızı lütfen aldatmasın. Yola çıktığınız noktada hiçbir şey olmayabilir birkaç kilometre ileride sizi kar karşılayabilir hava koşullarına hazırlıksız yakalandığınız noktada başkalarının da hayatlarını tehlikeye atabilirsiniz. Cumartesi için ekstra bir program düşünüyorsanız lütfen yapmayın çünkü cumartesi bu 5 günün en yoğun kar yağışının olacağı gün. Dolayısıyla bu hassasiyeti özellikle yarın için gösterin. Evinizde kalın, toplu taşıma kullanın" diyerek uyardı.
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