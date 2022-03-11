Letonya ve Slovenya'nın talebi kabul görmedi

UKRAYNA’YA ÜYELİK İÇİN AYRICALIK YOK





RUSYA’DAN DOĞAL GAZ VE PETROL ALIMI SÜRECEK





Fransa’nın başkenti Paris’teki Versay Sarayı’nda yapılan Avrupa Birliği (AB) Zirvesi’nde Ukrayna ve Rusya’ya yönelik nasıl bir politikanın izlenmesi gerektiği ele alındı. Hem Ukrayna’nın AB’ye yaptığı üyelik başvurusu hem de Rusya’dan doğal gaz ve petrol alınmaması konusunda yapılan tartışmalar, AB içinde çelişkilerin varlığını bir kez daha gösterdi. Özellikle Letonya ve Slovenya’nın başını çektiği Baltık ülkeleri Ukrayna’nın AB’ye alınmasını savunurken, Rusya’dan doğal gaz ve petrol ihracatının durdurulmasını talep ettiler. Almanya, Hollanda ve Avusturya’nın içinde olduğu Batı Avrupa ülkeleri ise bu talepleri reddetti.Zirvenin sonuç bildirisinde Ukrayna’nın AB’ye yaptığı üyelik başvurusu selamlanırken, başvurunun hızlandırılması için özel bir statünün verilmeyeceğinin mesajı açık olarak dile getirildi. Özellikle Hollanda, Ukrayna’nın hemen alınmasına karşı çıktı. Luxemburg Başbakanı Xavier Bettel ise “kurallar fetişizminin” olmaması gerektiğini ifade ederken, AB’ye üyelik kriterlerinin belli olduğunu söyledi. Almanya ve Avusturya da erken üyeliğe kapıyı kapattılar. Bu nedenle sonuç bildirisinde Ukrayna’nın üyelik başvurusuna olumlu yanıt verilmedi. Sadece “Ukrayna Avrupa ailesine aittir” tanımlaması kullanıldı.Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, zirve öncesinde liderlere ülkesinin üyeliği için ayrıcalık tanınarak, hızlandırılmış bir sürecin olması gerektiği çağrısında bulunmuştu.Zirvede bir diğer önemli tartışma ise Rusya’ya yönelik yaptırımların arttırılması talebi oldu. 2020 verilerine göre ihtiyaç duyduğu doğal gazın yüzde 93’ünü Rusya’dan karşılayan Letonya, AB ülkelerinin Rusya’dan doğal gaz ve petrol almayı durdurmasını önerdi. Gerekçe olarak da AB’nin doğal gaz ve petrol için Rusya’ya verdiği para ile savaşın finanse edilmesini gösterdi. Yapılan değişik tahminlere göre AB ülkeleri doğal gaz için günde 380 milyon avro, petrol için ise 362 milyon avroluk bir ödeme yapıyor.Polonya, Litvanya ve diğer bazı Doğu Avrupa ülkeleri de Letonya’nın bu önerisini destekledi. Bu konuda zirvede en çok baskı altına olan ülkeler arasında yer alan Almanya, Avusturya ve Macaristan ise öneriye karşı çıktı. Gerekçe olarak da ihtiyaç duyulan enerjinin bugünkü koşullarda başka ülkelerden karşılamanın mümkün olmamasını gösterdiler.Zirvede AB’nin enerji kaynakları bakımından Rusya’ya bağımlı olmaktan çıkması üzerinde de görüş alışverişinde bulundu. Özellikle yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelinmesi hedefleniyor. Bunun için AB’nin destek planları hazırlaması öngörülüyor.