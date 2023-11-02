İstanbul’u Özel’e kaptıran Kılıçdaroğlu’na 55 il başkanından destek

CHP kurultayı 4-5 Kasım tarihinde gerçekleştirilecek. Kurultayda ilk gün genel başkan seçimi, ikinci gün ise PM ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin seçimi yapılacak.



CHP'li 55 İl Başkanı, parti genel merkezinde Kılıçdaroğlu'na desteklerini açıkladıkları bir basın açıklaması düzenledi.



“CHP 38.Kurultayında örgütlerimizde başlayan yenilenme sürecini devam ettireceğine inandığımız, CHP Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldık” sözleriyle başlayan açıklamada şu ifadeler yer aldı:



“YENİ BİR HEYECANLA İKTİDAR YÜRÜYÜŞÜNE HAZIR”



“Toplanan imzalar ve yapılan görüşmeler neticesinde yaklaşık 900 delegenin desteğini aldığını ve Sayın Genel Başkan'ın yeniden seçileceğini görüyoruz. CHP 38. Kurultayının CHP geleneklerine uygun olarak demokratik bir yarışa sahne olacağına, önce yerel seçimlerde daha sonra genel seçimlerde partimizi iktidara taşıyacak yenilenmiş yönetimini oluşturacağına inancımız tamdır. Örgütlerimizde mahalleden başlayan ilçe ve il örgütlerinde devam eden yenilenme sürecinin Sayın Genel Başkan liderliğinde kesintisiz devam edeceğine inanıyoruz.



Cumhuriyet Halk Partisi'nin 81 il başkanından 56'sı son bir yıl içerisinde göreve gelmiş, aralarından 49'u son kongrelerde göreve getirilmiştir. Örgüt il başkanlarımızın çok büyük bir kısmı yenilenmiştir. Örgütlerimiz yenilenen örgütleriyle yeni bir heyecanla iktidar yürüyüşüne hazırdır. Yenilenmenin kaynağı ve itici gücü örgütlerdir. 100 yaşını tamamlamış Cumhuriyet'i ikinci yüz yılında demokrasi ile taçlandıracak yenilenecek yönetim kadrolarımızı 38. Kurultayımızda örgütlerin iradesi ile belirleyeceğiz.



“BİR ARADA İKTİDAR YÜRÜYÜŞÜNÜ BAŞLATACAĞIZ”



Cumhuriyet Halk Partisi; altı okunda ifadesini bulan ilkeleri benimsemiş kadrolara sahiptir. Programında da belirtildiği gibi sol bir partidir ve sosyal demokrasinin evrensel ilkelerinin ışığında mücadelesini sürdürecektir. Parti iç hukukumuzun da örgütlerimizin iradesi ve önerileri doğrultusunda tüzük kurultayıyla yenileneceğini Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu açık şekilde ifade etmiştir.



İl başkanları olarak önümüzdeki birinci hedef; 2019'da olduğu gibi Genel Başkanımızın önderliğinde görevlerini başarıyla sürdüren ve sosyal belediyeciliği başarı ile temsil eden yerel yönetici sayımızı artırmak ve hizmetlerimizi ülkenin her noktasına yaygınlaştırmaktır. CHP İl Başkanları ve örgütleri olarak, demokratik bir yarışa sahne olacak Kurultay sonrasında 81 İl Başkanı ve il örgütleri birleşerek, güçlenerek çıkacağız. Bir arada iktidar yürüyüşünü başlatacağız.”