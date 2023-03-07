İstanbul’un zemin etüdü: Altı bölgede sıvılaşma riski

Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz, İstanbul’da Büyükçekmece ve Küçükçekmece göllerinin çevresi, Ayamama Vadisi, Veli Efendi, Zeytinburnu’nun bazı alanları, Haliç çevresi ve Kadıköy Kurbağalıdere’de sıvılaşma riskinin yüksek olduğunu söyledi.







Habertürk’ten Alper Uruş’a konuşan Prof. Dr. Okan Tüysüz, İstanbul’da sıvılaşmanın en yüksek nerede olduğu ve en zayıf zeminin hangi ilçelerde olduğunun bilgisini paylaştı.

Tüysüz’ün konuşmasından öne çıkanlar şöyle:







*İstanbul’da sıvılaşmanın yüksek olduğu alanlar: Büyükçekmece ve Küçükçekmece göllerinin çevresi, Ayamama Vadisi, Veli Efendi, Zeytinburnu’nun bazı alanları, Haliç çevresi, Kadıköy (Kurbağalıdere). İstanbul’un yüzde 5’inden biraz daha az bir alanda sıvılaşma söz konusu.





*Sıvılaşma, genellikle 6,5’tan büyük depremlerde görülüyor. Sıvılaşma, 7 ve 7,5’ten sonra artmaya başlıyor. Bu büyüklükte bir depremde, belirtilen alanlarda sıvılaşma görülebilir. Ancak İstanbul’da, Hatay gibi bir sıvılaşma da beklenmiyor. Bu açıdan İstanbul’da zeminde faylanma yok, sıvılaşma alanı düşük en büyük hasar sarsıntıdan meydana gelecek.





Yüzde 20’si çok zayıf zemin

*İstanbul’un yüzde 20’si çok zayıf bir zemin üzerine oturuyor. Buralar Büyükçekmece, Küçükçekmece, Bakırköy, Yeşilköy, Zeytinburnu ve Eminönü. İstanbul’un, yüzde 45-50’sinin zemini sağlam. Yüzde 17-20’sinin zayıf, yüzde 30’u az sağlam zemin.





*İstanbul’un sağlam zemine sahip alanlarıysa şöyle: Bebek, İstinye, Maslak, Şişli, Beşiktaş, Üsküdar ve kuzeyi.





*Şöyle de bir gerçek var: Çok sağlam denen yerde binanın zemini zayıf olabilir ya da zayıf bir zeminde sağlam bir bina inşa edilmişse o da insanımızın depremde daha güvenli olmasını sağlayabilir.