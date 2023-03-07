Samanyolu Haber /Gündem / Velayet davasına Zarrab'tan misilleme /07 Mart 2023 13:58

Velayet davasına Zarrab'tan misilleme

Rıza Zarrab, kendisinin yazdığı şarkıları, eski eşi olan şarkıcı Ebru Gündeş'in söylememesi için harekete geçti. Zarrab'ın, özellikle hit olan iki şarkı için avukatlara talimat verdiği iddia edildi.

SHABER3.COM

 17 Aralık 2013'teki yolsuzluk soruşturmasıyla gündeme gelen, ABD'deki Halkbank davasında gizli tanık olmayı kabul edip itiraflarda bulununca serbest kalan Reza Zarrab'un, sözü ve müziği kendisine ait olan şarkılarının eski eşi ve şarkıcı Ebru Gündeş tarafından söylenmemesi için avukatlarına talimat verdiği iddia edildi.

'SEBEBİ VELAYET DAVASI'

Zarrab özellikle hit olan 'Sadece Sevdim' ve 'Ölümsüz Aşklar' isimli iki şarkının artık Gündeş tarafından sahnede ve televizyonlarda söylenmemesi için girişimlerde bulundu. Zarrab'ın kararının sebeplerinden birinin, Gündeş'in kızları Alara için açtığı velayet davası olduğu iddia ediliyor.

Söz yazarı olarak Türkiye'ye yerleşen İranlı Reza Zarrab, ismini 'Rıza Sarraf' olarak değiştirdikten sonra Ebru Gündeş, İbrahim Tatlıses, Sibel Can için arabesk şarkı sözleri yazmıştı. Şarkılarda besteci olarak da imzası bulunan Zarrab'ın yaptığı şarkılar arasında Sibel Can'ın okuduğu 'Eski Toprak' ve İbrahim Tatlıses'in seslendirdiği 'Neden' yer alıyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Velayet davasına Zarrab'tan misilleme Sonraki Haber >>

Kılıçdaroğlu: Kürsümüze veda etmek için buradayım

Kılıçdaroğlu: Kürsümüze veda etmek için buradayım

İmtihan oluyoruz burada !

İmtihan oluyoruz burada !

Bahçeli'ye videolu cevap

Bahçeli'ye videolu cevap

Kılıçdaroğlu'na suikast iddiası

Kılıçdaroğlu'na suikast iddiası

Parlamentoda milletvekillerikavga etti

Parlamentoda milletvekillerikavga etti

Korkunç görüntüler: Depremde yoğun bakımdaki 1'i bebek 14 hasta ölüme terk edilmiş

Korkunç görüntüler: Depremde yoğun bakımdaki 1'i bebek 14 hasta ölüme terk edilmiş

'Millet'in adayı Kemal Kılıçdaroğlu

'Millet'in adayı Kemal Kılıçdaroğlu

Kılıçdaroğlu: Sadece bir Cumhurbaşkanı adayı değilim

Kılıçdaroğlu: Sadece bir Cumhurbaşkanı adayı değilim

Berat gecesi kimler bağışlanır, kimler bağışlanmaz ?

Berat gecesi kimler bağışlanır, kimler bağışlanmaz ?

Kritik toplantı başladı…

Kritik toplantı başladı…
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:47:39