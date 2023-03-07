Velayet davasına Zarrab'tan misilleme

17 Aralık 2013'teki yolsuzluk soruşturmasıyla gündeme gelen, ABD'deki Halkbank davasında gizli tanık olmayı kabul edip itiraflarda bulununca serbest kalan Reza Zarrab'un, sözü ve müziği kendisine ait olan şarkılarının eski eşi ve şarkıcı Ebru Gündeş tarafından söylenmemesi için avukatlarına talimat verdiği iddia edildi.





'SEBEBİ VELAYET DAVASI'





Zarrab özellikle hit olan 'Sadece Sevdim' ve 'Ölümsüz Aşklar' isimli iki şarkının artık Gündeş tarafından sahnede ve televizyonlarda söylenmemesi için girişimlerde bulundu. Zarrab'ın kararının sebeplerinden birinin, Gündeş'in kızları Alara için açtığı velayet davası olduğu iddia ediliyor.





Söz yazarı olarak Türkiye'ye yerleşen İranlı Reza Zarrab, ismini 'Rıza Sarraf' olarak değiştirdikten sonra Ebru Gündeş, İbrahim Tatlıses, Sibel Can için arabesk şarkı sözleri yazmıştı. Şarkılarda besteci olarak da imzası bulunan Zarrab'ın yaptığı şarkılar arasında Sibel Can'ın okuduğu 'Eski Toprak' ve İbrahim Tatlıses'in seslendirdiği 'Neden' yer alıyor.

