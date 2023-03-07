Altılı Masa'ya dönen Meral Akşener, Bahçeli'yi küplere bindirdi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki haftalık grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.







Bahçeli, toplantının büyük bir kısmını; önceki gün krizleri çözerek tam kadro masaya oturan ve cumhurbaşkanı adayını açıklayan Millet İttifakı'na ayırdı.







MHP lideri, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener için sert ifadeler kullandı.





"BİR KERE SATAN YİNE SATAR"

"Ortak aday anlayışı üzerinde uzlaşıp 24 saat bile geçmeden atılan imzayı inkar edenler, ilkesizliğin ana damarıdır" diyen Bahçeli, şu sözleri kullandı:





Eğri masayı kumar masası, küçük hesaplar masası, noter masası diyerek önce devirip sonra zoru görünce tekrar oturanlar ilkesizliğin numuneleridir. İttifak partilerin mensuplarını isyana çağırmak siyasi ahlak eksikliğinin fermanı değil de nedir? Kazanamaz dediği adayın yanında hizalanmak ilkesizliğin daniskası değil de nedir? Masayı devirene tekrar sandalye sunmak çürümüş siyasetin ilkesizliği değildir.

Belediye başkanlarının cumhurbaşkanı yardımcısı olması baskılarına boyun eğmek siyasetin ilke ve ahlakına suikasta tamam demek değil midir? İP başkanı söylediği ağır sözlerin altından nasıl kalkacak? Türk siyaseti bu tip bir ilkesizliği ne görmüş ne muhatap olmuştur. Yine söylüyorum, bir kere satan yine satar, yine satar, yine satar.





"BİZİM İÇİN AMED DİYE BİR YER YOKTUR"

Bahçeli ayrıca, geçen hafta oynanan TFF 2. Lig maçında Amedsporlulara saldıran Bursaspor taraftarını kürsüden selamlayarak ırkçı saldırı için 'milli duruş' nitelemesi yaptı.





MHP lideri, şu sözeri kullandı:





"Bize göre Amed diye bir yer yoktur, Amedspor’dan bahsedilemeyecektir. Bursa’da küçük bir azınlık olan terör yandaşlarının stadyumu tahrik etmesi, çıkan olayların Kürt kökenli kardeşlerimle ilişkilendirilmesi rezalettir. Türk ile Kürt arasına düşmanlık tohumu ekmeye kalkan kim varsa, koparılması gereken çıban başıdır. Diyarbakırspor’un Amedspor olarak nitelendirilmesi bizim nezdimizde yok hükmündedir. Bursaspor taraftarlarını buradan selamlıyorum, milli duruşlarından dolayı tebrik ediyorum."







