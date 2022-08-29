İstanbul ve Ankara'da AKP'ye büyük şok!

Araştırma sonuçlarına göre Türkiye genelinde oy oranı yüzde 27.3'e düşen AKP, İstanbul ve Ankara'da da kan kaybetmeye devam ediyor. İstanbul'da 2018 seçimlerinde yüzde 42.7 oy alan AKP'nin son anket sonuçlarına göre oy oranı yüzde 30.2 seviyesine geriledi. 2018'de Ankara'da yüzde 40.4 oy oranı olan AKP son çalışmada yüzde 30.1 seviyesine geriledi.





ORC Araştırma, 24 Ağustos'ta Siyasi Eğilimler Araştırması'nı yayımladı. 51 ilde toplam 5310 kişi ile yüz yüze görüşülerek gerçekleştirilen çalışmada katılımcılara "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.





Katılımcıların yüzde 27.3'ü AKP, yüzde 25.1'i CHP, yüzde 21.1'i ise İYİ Parti yanıtını verdi.





AKP İSTANBUL'DA ERİDİ

ORC Araştırma'nın bugün yayımlanan il bazlı çalışmasındaki İstanbul sonuçları ise AKP ve MHP'nin oy oranlarındaki ciddi düşüşü gözler önüne serdi.





Buna göre; 2018 seçimlerinde yüzde 42.7 oy alan AKP'nin oy oranı yüzde 30.2 seviyesine gerilerken, MHP'nin 8.3 seviyesindeki oy oranı 4.3'e geriledi.









CHP VE İYİ PARTİ YÜKSELİŞTE



İstanbul'da çalışmaya katılan 2125 kişinin verdiği yanıtlara göre; CHP'nin yüzde 26.4 olan oy oranı yüzde 27.4 seviyesine, İYİ Parti'nin yüzde 8 olan oy oranı ise yüzde 17.7'ye yükseldi.





ANKARA'DA YÜZDE 10 KAYIP



Ankara bazında 2050 kişi ile yapılan sonuçlara göre ise Cumhur İttifakı paydaşları AKP ve MHP'nin oy oranı ciddi düşüş kaydetti. 2018 seçimlerinde yüzde 40.4 oy alan AKP'nin oy oranı yüzde 30.1 seviyesine gerilerken, MHP'nin 13.1 seviyesindeki oy oranı 6.2'ye geriledi.















