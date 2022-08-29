MHP'nin af teklifine CHP'den destek

MHP'nin cezaevlerindeki tutuklular için bir genel af hazırlığında olduğu iddiası CHP'nin de gündeminde. 'Af'fa sıcak bakan CHP, MHP'nin muhtemel teklifine ise şartlı destek verdi.





Geçtiğimiz günlerde NTV'de yayınlanan haberde MHP'nin af taleplerini incelediği kaydedilmişti. Haberde "Yapılacak çalışmada öncelikli kriterin devlete yönelik işlenen suçlar olması bekleniyor. Benzer bir hassasiyeti daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dile getirmişti. 'Suç devlete karşı işleniyorsa af olabilir ama şahıslara karşı işlenen suçta af yetkisi devlette değildir' ifadelerine yer verilmişti.





Habere göre ayrıca çalışmada ikinci olarak cezasızlık algısının oluşturulmaması dikkate alınacak. Çalışma tamamlandıktan sonra AKP ile de paylaşılacak. Gerekirse ortak komisyon kurulup teklife son şekli verilecek.





'SEÇİMLER ÖNCESİNDE BU AFFIN ÖNEMLİ OLDUĞUNA DİKKAT ÇEKİLİYOR'

MHP kulislerinde bir çok konuda af getirildiği, ancak kapsamlı bir ceza affının 23 yıldır çıkmadığı konuşuluyor. Cumhuriyet’in 100. yılında yapılacak seçimler öncesinde de bu affın önemli olduğuna dikkat çekiliyor."





CHP KANADINDAN AÇIKLAMA: HEP BİRLİKTE ÇALIŞALIM

Bu iddia, Halk TV'de yayınlanan 'Açıkça' programında CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek'e de soruldu.





Konuyla ilişkili herhangi bir bilgiye sahip olmadıklarını dile getiren siyasetçi, şunları söyledi:





"(...) Herhalde bize sormazlar. Zaten biz devlete karşı işlenen suçları affedebilirsiniz. Kişilere karşı işlenen suçları affedemezsiniz. Bir anne babanın evladı öldürülmüş. O aile affetmediği sürece siz affedebilir misiniz? Bugüne kadar birçok hata yapıldı bugüne kadar.





'DÜŞÜNCELERİ YÜZÜNDEN İÇERİDE OLANLAR İNSANLAR ZATEN İÇERİDE OLMAMALI'

Devlete karşı işlenen suçlar, düşüncesi sebebiyle içeride olan suçlar... Tabii ki, getirsinler birlikte çalışalım. Doğru bir teklif gelirse... Önümüzde bir metin olması lazım. Her suçun affedilmesi mümkün değil. Çocuklara karşı işlenen suçları affedebilir misiniz? Biri kasten öldürülmüş, affedebilir misiniz? Suçun iki tarafı var. Bir yargılanan sanık, bir de mağdur taraf. Bu dengeyi çok iyi kurmak zorundasınız. Siyasi sebeplerle içeride olan insanlar, düşünceleri yüzünden içeride olan insanlar zaten içeride olmamalı. Getirsinler samimi bir şekilde, muhalefet olarak ciddi bir katkı sunmaya hazırız. (...)"