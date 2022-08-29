Samanyolu Haber /Gündem / Demirtaş duruşmada MHP'ye yüklendi: 'Talimatlarına uymayan savcıları tehdit ediyor’ /29 Ağustos 2022 16:59

Demirtaş duruşmada MHP'ye yüklendi: 'Talimatlarına uymayan savcıları tehdit ediyor’

Yaklaşık 6 yıldır Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 108 sanıklı Kobani davasında savunma yaptı.

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Demirtaş, Kobani davasına da bakan, kamuoyunda Atadedeler olarak bilinen suç örgütüne yönelik soruşturmanın iddianamesinde örgüt yöneticileri arasında geçen eski ağır ceza mahkemesi başkanı Bahtiyar Çolak’ın başkanlık yaptığı bütün aşamalar gözden geçirilmeden bu yargılamaya devam edemeyeceğini söyledi.  Demiştaş, “Çolak, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi referansı olarak görmüş. MHP’nin kendi talimatlarına uymayan savcıları tehdit ettiğini biliyoruz” dedi.

Aralarında eski HDP Eş Genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın da bulunduğu 21’i tutuklu 108 sanığın yargılandığı Kobani davasının 16’ıncı duruşması Sincan Cezaevi Kampüsü’nde görülmeye başlandı.

Duruşmaya HDP’li milletvekillerinin yanı sıra çok sayıda avukat ve izleyici katıldı. Sincan Cezaevi’nde tutuklu bulunan siyasetçiler duruşma salonunda hazır bulunurken, farklı cezaevlerinde bulunan siyasetçiler ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya bağlandı.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş savunmasında dosyaya eklenen evraklarda aleyhine bulunan hiçbir belgeyi kabul etmediğini söyledi. Mezopotamya Ajası’nın haberine göre, davanın eski mahkeme başkanı Bahtiyar Çolak hakkında hazırlanan iddianameye dikkat çeken Demirtaş, “Bu iddianameyi kabul eden ve bizi yargılayan Bahtiyar Çolak çok ağır ithamlarla yargılanıyor. Bizi yargılayan heyet başkanının tape kayıtları vahim ötesi. Benim ve arkadaşlarımın konuşmaları yargılamanın konusu olurken, Çolak’ın beyanları bu yargılamayı ilgilendirmeyecek mi? Çolak’ın başkanlık yaptığı bütün aşamalar gözden geçirilmeden bu yargılamaya devam edemez” dedi.

ÇOLAK’IN REFERANSI BAHÇELİ
Demirtaş, şöyle devam etti: “Çolak iddianamesinin kabulüyle birlikte anlıyoruz ki Çolak, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi referansı olarak görmüş. MHP’nin kendi talimatlarına uymayan savcıları tehdit ettiğini biliyoruz. Bahçeli, bu ülkede yürütmenin esas ortağıdır. Erdoğan sembolik bir Cumhurbaşkanı’dır. MHP, Kobani ve HDP kapatma davalarının bitirilmesi için açık açık çağrı yaptı. Bizim ceza almamız için açık açık Meclis’te çağrı yaptı. Bu davalar iktidarın bekası açısından olmazsa olmaz iki davadır. Çolak, ‘devlet içinde devlet kurduk’ diyor. Şimdi bunu yok mu sayacağız? Heyetiniz Türkiye hukuk tarihine kara leke olarak geçecek ve siyasi post modern darbe suçlusu olarak sayılacak bir mahkeme başkanına ortak olmak istemiyorsa, o iddianameyi buraya getirip şaibeler giderilinceye kadar ara verip duruşmaya devam etsin.”

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