Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul'da dehşet: Kahvehaneyi uzun namlulu silahlarla taradılar! /07 Haziran 2024 19:27

İstanbul'da dehşet: Kahvehaneyi uzun namlulu silahlarla taradılar!

İstanbul Avcılar'da kimliği belirsiz 3 kişi, bir kahvehaneyi uzun namlulu silahlarla taradı. Olayda 1'i ağır 4 kişinin yaralandığı belirlendi.

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Avcılar'da kimliği belirsiz 3 şahıs, bir kahvehaneye uzun namlulu silah ve tabancayla ateş açtı. Olayda 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Avcılar Ambarlı Mahallesi'ndeki bir kahvehanede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen 3 kişi, beyaz bir araçla gelip uzun namlulu silah ve tabancayla sokaktaki bir kahvehaneye ateş açtı.

Saldırıda 1'i ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı. Saldırı sonrası 3 şüpheli, geldikleri araçla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise yaralılara müdahale etti.

Kolundan yaralanan 2 kişi ayakta tedavi ederken, diğer 2 yaralıyı ise hastaneye kaldırdı. Karnına mermi isabet eden yaralının hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Olay yerinde inceleme yapan Avcılar Emniyetine bağlı polis ekipleri, saldırganları yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

İNCELEME SÜRÜYOR
Olayı anlatan ve o sırada kahvehanede olan görgü tanığı Naci Bulut, “Gelip, 6 el silah sıktılar. Sonra 1'i karnından, 1'i bacağından 2 kişi de kolundan yaralandı. Kaç senelik bir kahve, bir şey olacak bir yer değil. Ben oradaydım. Bana gelseydi, her tarafım paramparça olurdu. 25 senedir gelip gideriz, böyle bir şey olmamıştı” dedi.

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