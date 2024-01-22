Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul'da dehşet: Sokak sokak gezerek 11 kişiyi yaraladı /22 Ocak 2024 19:24

İstanbul'da dehşet: Sokak sokak gezerek 11 kişiyi yaraladı

İstanbul Esenyurt'ta elinde bıçakla sokak sokak gezen saldırgan, 11 kişiyi yaraladı. Polisin şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldığı bildirildi.

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İstanbul'un hareketli ilçelerinden olan Esenyurt’ta bir kişi, ilçenin farklı bölgelerinde biri kadın olmak üzere toplam 11 kişiyi bıçakla yaraladı.

Yaralıların olay yerlerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi, bir yaralının tedavisi de ayakta tamamlandı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan 2'si taburcu edildi. Geri kalan yaralıların tedavisinin sürdüğü belirtildi. Olay yerlerinde inceleme yapan polis ekipleri, henüz kimliği belirlenemeyen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Saldırganın bir kişiyi bıçakla yaraladığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Yaşananları anlatan yaralılardan Mehmet Üstel, "Yürürken karşımdan geldi bir şahıs. Bıçağı çıkardı ekmek bıçağını. Şaka yapar gibi geldi ilk görünce. Bacağıma soktu yürüdü gitti. Ben anında düştüm yere. Hayatta karşılaşmadığım biri. 9 kişi geldi böyle. Hiçbir şey söylemedi. Sabah 09.30'da başlamış, saat 13.30'da beni bıçakladı. Bıçakladıklarının sayısı belli değil" ifadelerini kullandı.

Saldırganın yaraladığı Çiğdem Karaca'nın babası Hasan Karaca ise, "Çocuğumu bıçaklıyor, çantasını çekmeye çalışıyor. Oradaki esnaf müdahale edip kurtarıyorlar çocuğu. Sabahtan başlamış bıçaklamaya. Başka hastanelere giden de olabilir. Hiçbir şey söylememiş, direk bıçaklamış. Tüm vakalar da böyle olmuş zaten. Şu anda kızım sol bacağından yaralı" şeklinde konuştu.

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