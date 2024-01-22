Güney Afrika’daki Star Kolejleri 25. yılında da geleneği bozmadı: İki eyalette birinci oldular

TÜRKMEN TERZİ- GÜNEY AFRİKA





Güney Afrika'nın Gauteng, Batı Cape ve Kwa-Zulu Natal eyaletlerinde eğitim faaliyetlerine devam eden toplam yedi okulun bütün öğrencileri Matric sınavlarını geçmeyi başarırken, iki eyaletten en başarılı öğrenci çıkardılar.





Durban Star Kolej öğrencisi Sarah Chetty eyalet birincisi oldu





Hint Okyanusu kıyısındaki Durban şehrinde bulunan Star Kolej, Kwa-Zulu Natal eyaletinde ve ülke genelinde başarı ortalamaları ile her yıl ilk sıralarda yer almaya devam ediyor. Durban Star’ın 126 öğrencisi sınavlarda tam başarı elde ederken, dört yıllık üniversite kazanma oranı yüzde 96 ile ülkede en başarılı okullar arasında yerini aldı. Matric’te ter döken öğrenciler toplamda 408 A derecesi aldılar ve okulun A ortalaması 3.24 olarak kaydedildi. Sarah Chetty isimli öğrenci tam 10A derecesi elde ederek yüzde 96 ortamala ile eyalet birincisi oldu. Chetty’nin başarısı medyada geniş yer aldı. Paveshan N., Zachary R., Govender, Yurav H., Darshan N., Rishta P., Zashya D. isimli öğreciler 9A elde ederken, Aariv D., Pavani G.,Srivar H. 8A derecesi elde ettiler. Bir öğrenci de 10 dersten A almayı başardı.









Johannesburg’un Midrand bölgesindeki Nizamiye okulunun 19 öğrencisinin Bachelor Pass (4 yıllık fakültelere giriş) ortalaması yüzde 94.6 % olurken, öğrenciler toplamda 44 A (en yüksek başarı) aldılar.





Nizamiye Mayfair’in ise 28 öğrencisi hayatlarının en önemli sınavlarına girdi. Tam başarı elde eden öğrencilerin toplamda en yüksek başarı olan 50 A aldılar.





İdari başkent Pretoria’daki Star Kolej’in de öğrencilerinin tamamı Matric’te başarılı olurken, 25 öğrencinin Bachelor Pass oranı yüzde 76 olarak kaydedildi.





25 yıllık geçmesi ile Johannesburg’ta fakir siyah bölgelerinden gelen binlerce öğrencinin eğitim hayatlarına çok büyük katkılar sağlayan Horizon Koleji’nin, bu dönem sınava giren 38 öğrencisi de tam başarı sağladı. Toplamda 64 A başarısı elde eden Horizon’un M Nkosi isimli öğrencisi toplamda 9 dersten en yüksek A derecesini alarak ülkede ilkler arasında yer aldı.





Cape Town şehrindeki Star Kolej’in 20 öğrencisi toplamda 64 dersten en yüksek A başarısı alarak, 3,2 A ortalaması ile ülkedeki en başarılı okullar arasına girdi. Cape Town Star’ın Abeedah S. ve Tasmiyah K. isimli öğrencileri 8 dersten A başarısı alırken, Amira T. ve Annesah J. isimli öğrencileri 7A alarak Matric başarı listelerinde ilk sıralarda yer aldılar.





Star Bridgetown öğrencisi Eyalet birincisi oldu





Özellikle bilim olimpiyatlardaki başarıları ile ülkede adını sık sık duyuran Cape Town’daki Star Bridgetown Koleji’nin 28 öğrencisi Matric’te tam başarı elde ederken, Faraaz Parker isimli öğrenci toplamda 10 dersten A derecesi alarak, yüzde 97 başarı ortalaması ile Batı Cape eyaletinin en yüksek derece alan öğrencisi oldu.





Star Bridgetown Müdürü H. Patlı sınav sonuçlarındaki başarılar üzerine şunları söyledi, “Yıldız öğrencimiz Faraaz Ahmed Parker, 10 dersten A alarak, yüzde 97 derece ile olağanüstü bir başarı elde etti. Star Bridgetown Koleji’miz, Western Cape Eğitim Departmanı'nın resmi sonuçlarını sabırsızlıkla beklediği için bu başarı özellikle dikkate değerdir. Öğrencimiz Parker'ın bu derece ile Western Cape'in tamamında en üst sıraya yerleştiğinden eminim. Öğrencilerimizin başarılarından son derece gurur duyuyoruz ve bu olağanüstü sonuçlar, onların sıkı çalışmalarının, özverilerinin ve eğitimcilerimizin kendilerini eğitime adamalarının bir kanıtıdır. Star College Bridgetown, geleceğin liderlerini şekillendirerek akademik mükemmelliğin bir işareti olmaya devam ediyor.”