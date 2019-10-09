İstanbul'da deprem hasarı sebebiyle 6 okul daha boşaltılıyor

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, deprem sonrası 5 ilçede bulunan 6 okul binasının detaylı inceleme ve tetkikler yapılması için boşaltılacağını açıkladı. Okullarda eğitim öğretim gören öğrencilerin, geçici olarak çevre okullara yönlendirildiği bildirildi.







Deprem sonrası yapılan incelemelerin ardından boşaltılacak okullar 6 ilçede yer alıyor:





Bağcılar Gaziosmanpaşa İlkokulu

Bayrampaşa Saraybosna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Güngören Haznedar Abdi İpekçi İlkokulu

Küçükçekmece Gültepe İlkokulu ve Göktürk İlkokulu

Silivri Ortaköy Sezin Öztaş İlkokulu







