İstanbul'da deprem hasarı sebebiyle 6 okul daha boşaltılıyor

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, deprem sonrası 5 ilçede bulunan 6 okul binasının detaylı inceleme ve tetkikler yapılması için boşaltılacağını açıkladı. Okullarda eğitim öğretim gören öğrencilerin, geçici olarak çevre okullara yönlendirildiği bildirildi.
Deprem sonrası yapılan incelemelerin ardından boşaltılacak okullar 6 ilçede yer alıyor:
Bağcılar Gaziosmanpaşa İlkokulu
Bayrampaşa Saraybosna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Güngören Haznedar Abdi İpekçi İlkokulu
Küçükçekmece Gültepe İlkokulu ve Göktürk İlkokulu
Silivri Ortaköy Sezin Öztaş İlkokulu