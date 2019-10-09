Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul'da deprem hasarı sebebiyle 6 okul daha boşaltılıyor /09 Ekim 2019 09:37

İstanbul'da deprem hasarı sebebiyle 6 okul daha boşaltılıyor

İstanbul'da deprem sonrası yapılan incelemede 5 ilçedeki 6 okulun daha taşınmasına karar verildi.

SHABER3.COM

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, deprem sonrası 5 ilçede bulunan 6 okul binasının detaylı inceleme ve tetkikler yapılması için boşaltılacağını açıkladı. Okullarda eğitim öğretim gören öğrencilerin, geçici olarak çevre okullara yönlendirildiği bildirildi.

Deprem sonrası yapılan incelemelerin ardından boşaltılacak okullar 6 ilçede yer alıyor: 

Bağcılar Gaziosmanpaşa İlkokulu
Bayrampaşa Saraybosna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Güngören Haznedar Abdi İpekçi İlkokulu
Küçükçekmece Gültepe İlkokulu ve Göktürk İlkokulu
Silivri Ortaköy Sezin Öztaş İlkokulu


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