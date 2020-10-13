İstanbul'da ekmeğe sessiz sedasız zam

Un fiyatları bir yılda yüzde 32,5, pasta maliyetleri 8 ayda yüzde 60 arttı. Fırıncıların maliyetlerindeki fahiş artışları gerekçe göstererek 2019 yılı aralık ayından bu yana talep ettikleri ekmek zammı, 2020 yılı eylül itibarıyla İstanbul Ticaret Odası (İTO) komisyonunda kabul edildi.





İstanbul’da ekmeğin kilogram fiyatı 6,25 TL’den 7,50 TL’ye çıktı. 200 gram ekmek 1,25 TL’den 1,50 TL’ye, 240 gram ekmek de 1,50 TL’den 1,75 TL’ye yükseldi.





Fiyatların ilçelerde peyderpey uygulanmaya başladığı belirtiliyor. 200 gram ekmeğin 1,50 TL’den satıldığı ilk ilçelerin Gaziosmanpaşa ve Bayrampaşa olduğu öğrenildi. Kadıköy, Beşiktaş ve Sarıyer’in tamamında, Üsküdar ve Maltepe’nin ise bir kısmında bir ekmek 2 TL’den satılıyor.





"ÖYLE BATACAĞIMA BÖYLE BATARIM"





Un fiyatları başta olmak üzere maliyetlerindeki artışa dayanamayan esnafın cezaları göze aldığına dikkat çeken İTO 12 No’lu Ekmek Un ve Unlu Mamuller Meslek Komitesi Başkanı Hasan Demir, “Güncellenen yeni fiyat tarifesine göre 265 gram ekmeğin 2 TL’den satılması yasal. Ancak 2 TL’den satılan ekmeklerin 265 gram olduğunu düşünmüyorum. 240 gramdır. Esnafı ikaz ettiğimizde ‘O zaman un fiyatlarını sabitlesinler, biz de zam yapmayalım’ ya da ‘Öyle batacağıma böyle batayım’ diye tepkiler alıyoruz.” diye konuştu.





Demir’in Cumhuriyet'e verdiği bilgiye göre, 2019 yılı eylül ayında 102 TL’ye satılan un, 2020 yılı eylül ayında 135 TL’ye çıktı. Aralık ayında 150 liraya çıkacağının sinyalleri ise şimdiden geldi.





Ayrıca pasta yapımında kullanılan yağ fiyatlarının da sürekli arttığını belirten Demir, “Kuru pasta yapımının vazgeçilmezi olan bir yağ, 8 ay önce 70 TL iken şimdi 112 TL. Kuru pastada da zam kaçınılmaz olacak.” dedi.