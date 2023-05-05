Samanyolu Haber /Politika / İstanbul'da haftasonu Cumhur ve Millet İttifakı mitingleri yapılacak: İşte kapanacak yollar /05 Mayıs 2023 23:24

İstanbul'da haftasonu Cumhur ve Millet İttifakı mitingleri yapılacak: İşte kapanacak yollar

Millet İttifakı'nın yarın Maltepe Etkinlik Alanı'nda düzenleyeceği "Büyük Millet Buluşması" için kapanacak yollar ve alternatif güzergahlar açıklandı. Pazar günü ise Cumhur İttifakı Mitingi nedeniyle Avrupa Yakası'ndaki bazı yollar trafiğe kapalı olacak.

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İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, Millet İttifakı'nın yarın Maltepe Etkinlik Alanı'nda düzenleyeceği "Büyük Millet Buluşması" için kapanacak yolları ve alternatif güzergahları bildirdi. Emniyetten yapılan açıklamada, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, yarın Maltepe Etkinlik Alanı'nda yapılacak mitingle ilgili trafik yönünden alınan emniyet tedbirleri kapsamında, sabah 06.00'dan itibaren Maltepe'de trafiğe kapatılacak yollar şu şekilde sıralandı:

"Turgut Özal Bulvarı (Maltepe – Kartal Sahil Yolu) (Küçükyalı Maltepe Evlendirme Dairesi önü ile Kartal Çanakkale Caddesi Kavşağı arasında kalan kısım) ve bu caddeye çıkan tüm sokaklar." Açıklamada, kapatılan yollara alternatif olarak kullanılacak güzergahların ise D-100 Karayolu ve Kemeraltı Caddesi olduğu aktarıldı.

Pazar günü Millet İttifakı mitingi olacak

İstanbul'da pazar günü Cumhur İttifakı Mitingi ve Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin açılışı dolayısıyla Bakırköy'de bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'un Fethi'nin 569. yıl dönümü kutlamaları kapsamında, 7 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açılış programı gerçekleştirilecek.

Törene katılımcı yoğunluğu nedeniyle trafik akışının aksamaması için saat 07.00 itibarıyla, Yeni Havalimanı Caddesi sahil istikameti İstanbul Fuar Merkezi-Dünya Ticaret Merkezi ayrımı, Yeni Havalimanı Caddesi Sahil İstikameti İstanbul Fuar Merkezi-Dünya Ticaret Merkezi ayrımı, Atatürk Havalimanı Yolu Ahtapot Kavşak Alt Geçidi VIP ayrımları-C kapısı ayrımlarından itibaren THY Kargo Terminali arası iki yönlü olarak, Atatürk Havalimanı B kapısı giriş çıkışları, Bakırköy Mimar Basri Mete Sokağı ile Metro İstasyon Sokağı Kavşağından Yeni Havalimanı Caddesi'ne bağlanan tali yol iki yönlü olarak, Yeni Havalimanı Caddesi Gümrük Köprüsü girişleri trafiğe kapatılacak.

Programa katılacaklar, Basın Ekspres ve benzeri güzergahlar fazla yoğun olacağından Atatürk Havalimanı'na gidiş istikametleri yerine alternatif güzergah olarak Yeni Havalimanı Caddesi'ni kullanabilecek.
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