Kazakistan’dan Rusya’ya petrol akışı durduruldu

SAMANYOLUHABER.COM - MOSKOVA





Kazak demiryolları yetkilileri, 8 Mayıs'tan itibaren Rusya'nın Karadeniz'deki Taman limanına petrol ve petrol ürünleri nakliyesini askıya alacak.





Bu kararın gerekçesi açıklanmazken, Ukrayna tarafından geldiği iddia edilen İHA saldırısının ileri seviyede tahripler yapmış olabileceği ihtimali konuşuluyor. Nakil urduruma kararı bu yönde hizmet veren nakliye firmalarına gönderildi.





Kazakistan, petrol ve petrol ürünlerinin Rusya'nın Taman limanına taşınmasının durdurulması ekonomik olarak etkisi büyük olacağı gibi, enerji hatları güvenliği açısından da önem arzediyor.





Benzer bir karar, 3 Mayıs'tan itibaren Taman limanına petrol nakliyesini askıya alan Rus Demiryolları tarafından da alındı.





Krasnodar Bölgesi'nde bulunan Taman Petrol depolama tesisleri, enerji kaynaklarının nakliyesi için önemli bir ulaşım merkezidir. 2022 yılında Rusya, Kazakistan ve Kırgızistan'dan 7,3 milyon ton petrol, petrol ürünleri ve sıvılaştırılmış gaz taşınmıştır. Şehir, petrol ürünlerinin de Kırım topraklarına teslim edildiği Kerç Köprüsü'nün yakınında bulunuyor.