'Kılıçdaroğlu, İstanbul’dan daha önce kimsenin görmediği bir oy oranını görecek'

Türkiye, 9 gün sonra sandık başına giderek, geleceğine ilişkin büyük bir karar verecek. Dört adaylı Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhur İttifakı Adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı’nın Adayı Kemal Kılıçdaroğlu öne çıktı.



Birçok araştırmada seçimin ilk turda Kılıçdaroğlu lehine bitebileceği görüşü yer alırken; ittifaklar son haftayı iyi değerlendirmek için hamleler yapıyor. Bu hafta sonu Türkiye’nin en büyük kenti İstanbul’da iki ittifakın da büyük mitingi gerçekleşecek.



İBB SEÇİMLERİNİN İPTALİNİN YIL DÖNÜMÜNDE MİLLET İTTİFAKI BULUŞUYOR



31 Mart 2019’daki yerel seçimlerde Millet İttifakı’nın adayı Ekrem İmamoğlu yarışta ipi göğüslemişti. AKP’nin büyük “çabaları” sonucunda Yüksek Seçim Kurulu, 6 Mayıs 2019’da İmamoğlu’nun kazandığı seçimi iptal etmiş, İstanbullulara yeniden sandığı adres göstermişti. Kurulan ikinci sandıkta ise İmamoğlu 12 bin olan farkı 800 bine çıkarmıştı.



Millet İttifakı, “demokrasiye bir darbe” olarak 6 Mayıs’ın yıl dönümünde Maltepe’de buluşacak.



KAFTANCIOĞLU: ‘ARTIK BİR DEĞİŞİM ŞART’ DİYEN ON BİNLERCE İNSANIN BULUŞMASINI YAŞAYACAĞIZ



Büyük buluşmadan önce CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Gerçek Gündem TV’de Genel Yayın Yönetmenimiz Hilmi Hacaloğlu’nun sorularını yanıtladı.



Kaftancıoğlu, yarın coşkulu bir miting beklediğini söyledi ve ekledi:



“Yarın mitinge çok yoğun katılım olacağını biliyorum. Ama bunun daha ötesinde bir şey hissediyorum; insanlar yıllardır kendilerine yaşatılan, yok sayma, baskı, yoksullaştırma gibi durumlara ‘artık yeter’ deyip bir değişim isteğini haykıracakları bir mecra olacak orası.



‘Artık bir değişim şart’ diyen on binlerce insanın buluşmasını yaşayacağız. Tek tip, birbirine benzeyen kitleler değil, baharın çiçekleri gibi rengarenk insanlar olacak.”



“YAPTIKLARI ÇARESİZLİKLERİNİ GÖSTERİYOR”



Canan Kaftancıoğlu, seçim dönemini sahada geçiren, seçmenle birebir temas eden siyasetçilerden… Cumhur İttifakı’nın son dönemdeki suçlamaları ve sertleşen söylemlerinin sahada karşılığının olmadığı görüşünde olan Kaftancıoğlu, “Bu tip otoriter yönetimler varlıklarını devam edebilmek için iki şey yapmak zorundadırlar: Ya hayali düşman yaratacaklar ya da kutuplaştırma, nefret söylemi, algı üzerinden siyasetle varlıklarını devam ettirmek zorundalar. Bu çaresizliklerini gösteriyor. Vatandaşların dertleri umurlarında değil. Umurlarında olsa böyle süreçler yaşamazdık” dedi.



“KENDİ YÖNETİCİLERİ DAHİ KAVGA ETMEK İSTEMİYOR”



AKP'nin nefret söyleminin seçmen tarafından satın alınmadığını söyleyen Kaftancıoğlu, "Sokakta kendi yöneticileri dahi kavga etmek istemiyor, kutuplaştırma istemiyor. Bunu sahada ziyaret ederken AKP'lilerle MHP'lilerle karşılıyoruz. Gayet karşılıklı sohbet ediyoruz. Bu kutuplaştırma politikaları sahada karşılık buluyor olsaydı bunları yapamıyor olurduk." dedi.



“KEMAL KILIÇDAROĞLU, İSTANBUL'DAN DAHA ÖNCE KİMSENİN GÖRMEDİĞİ BİR OY ORANINI GÖRECEK”



Kaftancıoğlu, Türkiye siyasetinin için kilit konumdaki İstanbul’da CHP’nin kaptanı. Metropolün önemini herkes dile getirirken, “İstanbul’u alan Türkiye’yi de alır” değerlendirmesini yapıyor.



Peki, Canan Kaftancıoğlu, İstanbul’daki seçimlerde ne bekliyor?



Kaftancıoğlu, yanıtına “Yerel seçim dinamikleriyle genel seçim dinamikleri farklı olabilir” uyarısıyla başladı ve şöyle devam etti:



“Ancak şunu söyleyebilirim; Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'dan daha önce kimsenin görmediği bir oy oranını görecek. Bunu sadece iddialı bir şekilde söylemiyorum; 14 Mayıs akşamı da bunu göreceğiz.



CHP de Türkiye ortalamasının üzerinde bir oy oranıyla Meclis'e gideceğini düşünüyorum. Hatta İstanbul'da CHP, birinci parti olarak karşımıza çıkarsa ben şaşırmayacağım. Bunun için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz.”



“FARKLI OY ARALIĞIYLA SEÇİMİ ÖNDE GÖTÜRECEĞİZ”



Türkiye, “sandıklar çağı”na girdi. 14 Mayıs’tan bir süre sonra yerel seçimler için sandık başına gidecek. Canan Kaftancıoğlu, yine sahada bu kez belediyeler için seçim çalışması yapacak…



Yerel seçimlerle ilgili de iddialı olan Kaftancıoğlu “Önümüzdeki yerel seçimlerde; genel seçimlerde iktidarda olan düzen partileri iktidardan düştükten sonra çok hızlı bir dağılma sürecine giriyorlar, biz yerel seçime gidene kadar değil AK Partili belediye etrafımızda AK Partili göremeyeceğiz. Bizim gördüğümüz tablo, farklı oy aralığıyla seçimi önde götüreceğiz” görüşünde...



“ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPTIĞIMIZDA SEÇİM İLK TURDA BİTECEK”



Seçimin ilk turda biteceğini söyleyen CHP’li Kaftancıoğlu “Bunu iki yıl öncesinden söylüyordum. Seçime günler kala daha emin söylüyorum. Cumhurbaşkanlığı seçimi ilk turda biter. Ama biz kalan günlerde üzerimize düşeni eksiksiz yaptığımız zaman” uyarısında bulundu.



İKTİDAR KOLTUĞU BIRAKACAK MI? “PAŞA PAŞA TESLİM ETMEK ZORUNDA KALACAK”



Seçimlere ilişkin en çok merak edilen konulardan birisi de AKP’nin tavrının ne olacağı? Gerçek Gündem Genel Yayın Yönetmeni Hilmi Hacaloğlu, Kaftancıoğlu’na “Yabancı ülkelerde en çok merak edilen konulardan birisi, iktidar bu seçimi kaybederse koltuğu teslim eder mi, kaybederse seçimi sayar mı? Ben kendimce sorulan bu sorulara yanıt veriyorum. Ama siz ne düşünüyorsunuz?” sorusunu yöneltti.



CHP’li siyasetçi, şöyle yanıtladı:



“Paşa paşa teslim edecek. Paşa paşa teslim etmek zorunda kalacak. Çünkü halk seçimin sonucunun ne çıkarsa kabul edilmesi gerektiğini düşünüyor. Halkın sahiplenmediği bu duyguyu asla kimse hayata geçiremez. Hiçbir şey yapamazlar, paşa paşa teslim etmek zorunda kalacaklar.



Ama şu var; biz iktidara güvenmiyoruz, YSK'ya güvenmiyoruz. Her türlü şeyi yapabilirler, 'Seçimi biz kazandık' diyebilirler her şeyi yapabilirler. Hiç önemli değil. Halk artık kime güvenip kime güvenmeyeceğini de biliyor.



Bizden doğru sonucu duyana kadar beklesinler. Sandık başladıklarında, oldukları yerde... Biz sonuç neyse onu söyleyeceğiz. YSK mı iptal etti, kabul etmedi? Biz bu filmi yerel seçimlerde gördük. Sonucu da halkın iradesi neyse ona sahip çıkacağız. Hiç endişe etmesinler, benim en ufak bir kaygım yok.”



SEÇİME KATILIM ÇAĞRISI: İSTANBUL’DA 12 BİN KİŞİ ‘BENİM OYUMDAN NE OLUR’ DİYE SANDIĞA GİTMEMİŞ OLSAYDI GELECEĞE BU KADAR UMUTLU BAKAMAZDIK



Seçimlere katılma çağrısı yapan Kaftancıoğlu, herkesin oy vermesiyle ilgili şu çarpıcı örneği anlattı:



"Vatandaş olarak oturduğun alandan, konforlu yerden 'oy kullanmayayım zaten çalacaklar', ya da 'benim 1 oyumla ne olacak' diye düşünenleri bu dönem en azından demokrasiye inanan insanlar affetmez.



Çarpıcı bir örnek vereyim. 31 Mart seçimlerinde, ilk seçimde 12 bin oy farkla kazandık. İstanbul'da 1. seçimde kaç sandık vardı. 31 bin 129. Bu ne anlama geliyor biliyor musunuz? İstanbul'daki sandıkların yarısından çok daha azında birer tane oy çalmış olsalardı, o 'ben sandığa gitsem ne olacak benim oyum neyi değiştirecek' diyen kişi sandığa gitmemiş olsaydı ya da biz o sandıklara sahip çıkmamış olsaydık, şu an biz Türkiye'nin geleceğine bu kadar umutla bakmıyor olacaktık.



O yüzden bütün seçmenler lütfen sandığa gitsinler. Çalamayacakları kadar, tartışılmayacak kadar büyük farkla alalım."