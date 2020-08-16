Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul'da korkutan yangın: İtfaiye ekipleri sevk edildi /16 Ağustos 2020 22:11

İstanbul'da korkutan yangın: İtfaiye ekipleri sevk edildi

İstanbul Boğazı'nın az sayıdaki yeşil alanından birisi olan Emirgan Korusu'nda gece saatlerinde yangın çıktığı ifade edildi.

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İstanbul Sarıyer'de bulunan Emirgan Korusu'nda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Yangın, saat 21.20 sıralarında Emirgan Korusu'nda çıktı.  Ağaçların yandığını görenlerin bildirmesiyle olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kısa sürede yangını kontrol altına aldı.

Yangın nedeniyle sahil yolunda trafik yoğunluğu oluştu.

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almasının ardından soğutma çalışmaları yapıldı. Yangının kesin çıkış nedeni yapılacak olan incelemelerin ardından belirlenecek. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. 
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