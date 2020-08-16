Somali'de otele bomba yüklü araçla saldırı: 5 ölü

sol.org.tr'de yer alan habere göre Somali'nin başkenti Mogadişu'da bir otele bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti.





Ulusal basında çıkan haberlere göre, başkentteki Lido sahilinde bulunan bir otele bomba yüklü araçla gerçekleştirilen intihar eyleminin ardından çatışma çıktı.





Saldırıda ilk belirlemelere göre 5 kişi yaşamını yitirdi, 28 kişi yaralandı.





Bölgede çatışmalar devam ederken, saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.





Eş-Şebab, bölgede sık sık benzer saldırılar düzenliyor.





Ülkenin güneyindeki çok sayıda köy ve kasabayı işgali altında tutan Eş-Şebab, sık sık güvenlik görevlileri ve sivilleri hedef alan saldırılar düzenliyor.