Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul'da Marmaray ücreti de zamlandı /06 Nisan 2022 23:03

İstanbul'da Marmaray ücreti de zamlandı

İstanbul'da ulaşım ücreterine yapılan yüzde 40 oranındaki zam kararına tepkiler gelirken Marmaray ücretinin de arttığı aktarıldı. Marmaray Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı olarak hizmet veriyor.

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İstanbul'da ulaşım ücretlerine yeni bir zam geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında alınan kararla ulaşım ücretliern yüzde 40 zam yapılırken, Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı olarak hizmet veren Marmaray ücretinin de arttığı aktarıldı.

MARMARAY DA ZAMLANDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs ücretlerine yüzde 40’lık zam teklifi kabul edilirken, Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı Marmaray'a da zam geldi.

Tam en kısa taşıma ücreti 5.48 TL'den 7.67 TL'ye, tam parkur 12.12 TL'den 16.97 TL'ye çıktı.

Öğrenci için en kısa mesafe ücreti 2.67 TL iken 3.74 TL oldu. Tam parkur öğrenci ücreti ise 5.48 TL'den 7.67 TL'ye yükseldi.

Öğretmen ve diğer indirimli geçişlerde de 3.92'lik kısa mesafe ücreti 5.49 TL, 8.45 TL'lik tam parkur ücreti 11.83 TL'ye çıkarıldı.
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